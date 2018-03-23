Каспаров: Скрипаль как жертва Путину безразличен

Сегодня, 08:12

По мнению оппозиционера, Западу необходимо взяться за российские деньги

Гарри Каспаров. Фото: facebook.com/Kasparov
Гарри Каспаров. Фото: facebook.com/Kasparov

По мнению экс-чемпиона мира по шахматам и российского оппозиционера Гарри Каспарова, за покушением в Солсбери стоит Россия, а выборы в РФ – это фарс, об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

"Абсурдно называть выборами шоу, которое проходило в России в воскресенье. Это был фарс. Единственный избиратель, чей голос действительно учитывается, – это сам Путин, - заявил Каспаров. – Как долго он останется у власти, зависит не от того, что он называет выборами, а от того, когда Запад наконец начнет бороться с ним всерьез. То, что Великобритания выслала 23 дипломата, не впечатляет его ни на грош".

По мнению Каспарова, необходимо взяться за российские деньги: "Только это действительно важно для Путина и его клана – препятствия на пути их денежных потоков. Это единственный путь предотвратить большую катастрофу, которую рано или поздно учинит Путин своей агрессивной политикой".

Говоря об инциденте в Солсбери, где произошло покушение на экс-сотрудника ФСБ Сергея Скрипаля, Каспаров заявил: "Это была попытка запугивания со стороны Кремля. В Москве боятся, что спецпрокурор Мюллер теперь, возможно, будет допрашивать русских о вмешательстве Москвы в дела США и их предвыборную кампанию. Кремль хочет избежать этого любой ценой, даже ценой убийства. И заставить замолчать потенциальных свидетелей".

"Скептики возражают, что это преступление скорее навредило бы Москве", – заметил журналист.

"Вредит то, что имеет негативные последствия. Имело ли убийство полонием Александра Литвиненко в 2006 году негативные последствия для Путина? Нет. Путинская Россия – это мафиозное государство. Сам Скрипаль как жертва Москве безразличен. Речь идет о предупреждении, о послании: с тем, кто говорит, произойдет то же самое", – уверен собеседник издания.

"Путин ведет по всему миру войну против демократии, обременительной для мафиозных дел Путина и его клана. Частью этой войны является гигантская кампания по дестабилизации по всей Европе", – заявил Каспаров.

Ранее Каспаров заявил, что Путин принял решение – ни пяди не уступать украинской земли на Донбассе.

Также сообщалось, что Каспаров уличил New York Times в ошибке с картой.
Россия, выборы, Путин, Каспаров

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InoPressa

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