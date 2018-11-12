Киевлян ждет рост тарифов на отопление и горячую воду: итоги дня

Украинцы начали замечать в судах перемены к лучшему, а Порошенко заявил о необходимости увеличить финансирование системы субсидирования населения

ОБЩЕСТВО

7 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий никто из украинских военнослужащих не пострадал, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Поднять на 32% предлагает с 1 декабря 2018 года КП "Киевтеплоэнерго" тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения – до1038,8 грн, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302,87 грн. Таким образом, КП предлагает скорректировать тарифы в соответствии с пересмотром формулы расчета цены для продажи газа по специальным обязательствам.

Президент Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить финансирование системы субсидирования населения и не намерен подписывать государственный бюджет в 2019 году, если в нем не будут учтена соответствующая его позиция. Президент подчеркнул, что система монетизации субсидий должна предусматривать реальные выплаты людям, потребившим меньше энергоресурсов, чем предусмотрено.

Планируется начать в январе 2019 года демонтаж Шулявского путепровода, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в 2019 году. Ранее планировали приступить к сносу путепровода 3-4 ноября.

Начался конкурс среди кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда, а также Верховного суда. Анонимное письменное тестирование 12 ноября сдавали 181 кандидат в Высший антикоррупционного суд и еще 89 – в апелляционную палату этого будущего суда. Высшая квалификационная комиссия 14 ноября проведет для кандидатов практические экзамены. Планируется, что с кандидатами, которые успешно сдадут экзамен в Высший антикоррупционный суд, собеседования с участием Общественного совета международных экспертов будут проведены в декабре 2018 – январе 2019 года.

В два раза больше доверяют судам украинцы, которые сами участвовали в судебных заседаниях, чем пассивные потребители новостей, свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан, а также опроса профессиональных юристов – участников судебных процессов, который провела в сентябре 2018 года программа USAID "Новое правосудие".

187 ложных анонимных сообщений о минировании объектов Киевского метрополитена было получено в течение последних 4-х лет.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 1 копейку до 27,90 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 13 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 12 ноября.

На 7 млрд грн реализовали имущества на электронных торгах за 3 года работы онлайн-аукциона OpenMarket (СЕТАМ). К настоящему времен и на аукционе состоялось 47 тыс. торгов. Прирост цены лота в среднем составил 12%. В торгах приняли участие 248 тыс. человек.

Продлил ликвидацию двух банков Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Продлена ликвидация Артем-банка на год до 17 декабря 2019 года. Ликвидация Интеграл-банка также продлена на один год до 26 ноября 2019 года включительно.

150 млн долл. выделит Европейский банк реконструкции и развития Укрзализныце в качестве долгосрочного кредита на приобретение новых грузовых полувагонов.

230 млрд грн должны составить доходы местных бюджетов в Украине по итогам 2018 года, считает вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Ожидания на 2019 год – 290 млрд грн.

Сократила на 42% Украина в октябре экспорт промышленных органических яблок по сравнению с октябрем прошлого года – до 2,2 тыс. тонн из-за перепроизводства и критически низких цен на эту продукцию, сообщили в "Украинской плодоовощной ассоциации". Перепроизводство промышленных яблок в этом году оценивается в 150-200 тысяч тонн, и в условиях критических цен на них экспорт продолжает падать по сравнению с прошлогодними показателями.

Выросли в 2,57 раза потребительские цены в Украине с декабря 2010 года до октября 2018 года, об этом сообщила Государственная служба статистики. Больше всего за этот период подорожали жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – в 5,15 раза, а также алкогольные напитки, табачные изделия – в 3,38 раза и транспорт – в 3,22 раза.

МИР

Увеличилось до 31 человека количество погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния . Пропавшими без вести считаются не менее 200 человек, но власти надеются, что большинство из них будут найдены в добром здравии. Эвакуировано около четверти миллиона человек. Лесные пожары на севере штата начались утром 8 ноября. Пожар уже уничтожил город Парадайс, где проживали 27 тыс. человек.

Компания Apple активизировала покупку земельных участков в США под строительство центров обработки данных и солнечных ферм. Площадь принадлежащих компании земельных участков выросла втрое за последние два года, до 3000 га, без учета офисных зданий и розничных магазинов.

Около 1 млрд долл. выделит РФ Беларуси в 2019 году в качестве госкредита. Средства крайне нужны для рефинансирования части внешнего долга Беларуси, выплаты по которому в следующем году составят 3,6 млрд долл.

Новый рекорд по объему продаж в свой главный торговый день в году, получивший название Дня холостяков, поставил китайский интернет-ритейлер Alibaba в воскресенье, 11 ноября. За первые 85 секунд распродажи компания заработала 1 млрд долл. В общей сложности покупатели потратили в этот день 30,8 млрд долл., что на 27% больше, чем годом ранее. Alibaba проводит праздничные распродажи по случаю придуманного ею же Дня холостяков с 2009 года.

Бангладеш возглавила рейтинг наименее туристических стран мира, составленный аналитиками Priceonomics на основе данных Всемирного банка. Постоянные опасения относительно безопасности, наводнения и крайнее обнищание местного населения отпугивают всех, кроме самых бесстрашных путешественников. Также в десятку наименее туристических стран мира вошли Гвинея, Молдова, Индия, Сьерра-Леоне, Нигер, Эфиопия, Чад, Мадагаскар, Мали, Буркина-Фасо, Беларусь и Судан.