Киевлянам дадут горячую воду, а "Укрзализниця" обновит парк: итоги дня

ОБЩЕСТВО

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Петр Порошенко признает что ему не удалось выполнить многие из своих обещаний и планов, чем общество "объективно недовольно". Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде 20 сентября.

25,4% опрошенных украинцев поддерживают предоставление Украине Томоса и создание автокефальной помесной Украинской православной церкви, еще 19,7% – скорее поддерживают, но 14,2% – скорее не поддерживают, а 16,3% – не поддерживают. Таковы результаты опросы, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

34% респондентов ответили что поддерживают закрепление в Конституции стремление Украины стать членом ЕС, 24% – скорее поддерживают, 16% – скорее не поддерживают, 19% – не поддерживают. Кроме того, 25% респондентов ответили, что поддерживают закрепление в Конституции стремление вступить в НАТО, 20% – скорее поддерживают, 17% – скорее не поддерживают, 28% – не поддерживают. Таковы результаты опросы, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

46% опрошенных украинцев считают, что полномочия президента необходимо оставить без изменения, 29% – уменьшить, 14% – увеличить. Таковы результаты опросы, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Продлятся 15 месяцев работы по капитальному ремонту проспекта Степана Бандеры. В этом году будут выполнены только проектные работы, на которые предусмотрено 6 млн грн. Общая сметная стоимость работ составляет 629 млн грн.

Горячая вода в Киеве появится до конца сентября после перечисления части долга в пользу "Нафтогаза". Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 6 копеек до 28,06 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 21 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 20 сентября.

495 единиц составляет общая потребность "Укрзализницы" в локомотивах на ближайшие 10 лет. Обновление парка электровозов названо стратегическим приоритетом УЗ. В этой работе примет участие французская компания Alstom.

5,3 млрд кубических метров природного газа импортировала Украина в январе-июле на общую сумму 1,497 млрд долл. Средняя цена газа в июле 2018 года составила 309,1 доллара за 1 тыс куб м против 267,4 доллара – в июне, 263,5 доллара – в мае, 310,8 доллара – в апреле, 278,7 доллара – в марте, 261,1 доллара – в феврале и 279,4 доллара – в январе. Крупнейшими контрагентами по итогам семи месяцев стали компании из Швейцарии – 2,99 млрд куб м газа, Германии – 1,811 млрд куб м и Польши – 438,031 млн куб м. Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществляется.

На общую сумму 248,1 млн долларов Украина в январе-июле топлива для атомных электростанций. По данным Госстата, за этот период в России было закуплено 153,7 тонн ядерного топлива на сумму 173,2 миллиона долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 69,8%), а из Швеции – 104,9 тонны стоимостью 74,87 миллиона долларов. Доля поставок из Швеции составила 30,2%.

Возросло на 2,1% в годовом измерении производство электроэнергии в объединенной энергосистеме в январе-августе – до 104 млрд 284,7 млн кВт*ч. Атомные электростанции (АЭС) за этот период сократили выработку на 7,2% – до 54,117 млрд кВт*ч. Тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку на 10,3% – до 38 млрд 70,3 млн кВт*ч. Гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 32,5% – до 9 млрд 397,5 млн кВт*ч. Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло на 37,5% – до 1 млрд 729,6 млн кВт*ч.

МИР

В октябре состоится всепольская демонстрация сотрудников силовых и военизированных служб, а если правительство не уступит, то очередным этапом будет итальянская забастовка. Неофициально пограничники указывают, что когда дойдет до итальянской забастовки, польско-украинская граница, фактически, будет парализована. Время ее пересечения может составить не до шести часов, как сейчас, а целые сутки.

Заработала в 3,6 раза больше во втором квартале компания Apple, чем Samsung, и в три раза больше, чем четыре самых крупных китайских бренда вместе взятых, сообщает Apple Insider. Ее доля в общей прибыли составила 62%.

Китайская Alibaba Group отменяет планы по созданию в США миллиона рабочих мест. Об этом заявил основатель и председатель совета директоров Alibaba Джек Ма. По его словам, это решение связано с торговой войной между Вашингтоном и Пекином.

52% европейского рынка соя-бобов сейчас приходится на США. В прошлом году на этот же период США занимали 25%.

Увеличился по итогам 16-го месяца подряд экспорт часов из Швейцарии в августе, однако темпы роста продолжают замедляться. Экспорт часов в прошлом месяце повысился на 5,5% – до 1,496 млрд швейцарских франков (1,55 млрд долл.). В июле экспорт часов вырос на 6,6%, в июне – на 11,8%. Поставки швейцарских часов в Гонконг в августе выросли на 14,5% относительного того же месяца годом ранее, в США – на 9%, в Китай – на 18,6%, в Великобританию – на 0,6%, в Японию – на 9,9%, в Сингапур – на 25%, в Россию – на 15,9%.

46% американцев одобряют сейчас деятельность Дональда Трампа на посту президента США. О полном одобрении сказали 24% респондентов, еще 22% в целом одобряют. При этом больше половины — 54% — придерживаются противоположной позиции. Таковы результаты опроса телеканала Hill.TV и исследовательского центра HarrisX.

Сократилось на 23% общее количество террористических атак во всем мире в 2017 году, а общее количество смертей в результате террористических атак уменьшилась на 27% по сравнению с 2016 годом. Такие выводы опубликованы в докладе Госдепартамента США. В 2017 году во всем мире произошло 8 584 террористических нападения, в результате чего погибло 18 700 человек и более 19 400 человек получили ранения. Статистика включает 4 400 смертей преступников и 1400 их травм. Кроме того, 8 900 человек были похищены или взяты в заложники.