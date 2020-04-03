Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости политики

Киевский Форум по безопасности начинает новый формат онлайн-дискуссий

3 апреля, 10:49

Сергей Остапенко

Первая онлайн-дискуссия будет посвящена теме экономического кризиса

Киевский Форум по безопасности начинает регулярное проведение публичных онлайн встреч известных украинских и иностранных экспертов и чиновников.

Форум инициирует общественную антикризисную миссию для подготовки рекомендаций по первоочередным политическим, экономическим и безопасностным действиям Украины.

Первая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности будет посвящена одной из важнейших проблем страны: как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?

Реклама

Участие в разговоре примут премьер-министр Украины в 2014-2016 гг, основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, новоназначенный министр финансов Украины Сергей Марченко, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.

В тренде
"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Михаил Саакашвили

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член наблюдательного совета Фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Прямая трансляция разговора состоится с 15:00 до 16:00.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Арсений Яценюк Киевский форум по безопасности

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил Зеленский
Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил ЗеленскийПолитика
Ограничение передвижения людей на улицах: в Минздраве анонсировали ужесточение карантина
Ограничение передвижения людей на улицах: в Минздраве анонсировали ужесточение карантинаПолитика
Врачи жалуются: Зеленский анонсировал проверку больниц
Врачи жалуются: Зеленский анонсировал проверку больницПолитика
Степанов рассказал, когда препарат для лечения коронавируса отправится в регионы
Степанов рассказал, когда препарат для лечения коронавируса отправится в регионыПолитика
Угрожает ли эпидемия COVID-19 местным выборам в Украине
Угрожает ли эпидемия COVID-19 местным выборам в УкраинеПолитика
В Тернопольской области может появиться
В Тернопольской области может появиться "украинский Ухань": местные жители обратились к ЗеленскомуЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...