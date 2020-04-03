Киевский Форум по безопасности начинает новый формат онлайн-дискуссий

Киевский Форум по безопасности начинает регулярное проведение публичных онлайн встреч известных украинских и иностранных экспертов и чиновников.

Форум инициирует общественную антикризисную миссию для подготовки рекомендаций по первоочередным политическим, экономическим и безопасностным действиям Украины.

Первая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности будет посвящена одной из важнейших проблем страны: как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?

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Участие в разговоре примут премьер-министр Украины в 2014-2016 гг, основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, новоназначенный министр финансов Украины Сергей Марченко, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член наблюдательного совета Фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Прямая трансляция разговора состоится с 15:00 до 16:00.

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