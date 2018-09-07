Киеву удалось развеять опасения Бухареста по закону "Об образовании" – посол

Сегодня, 17:47

Весь румынский парламент на пленарном заседании проголосовал за создание специальной комиссии, которая должна заниматься именно вопросом образовательного закона в Украине

В Румынии услышали доводы Украины. Фото: архив
В Румынии услышали доводы Украины. Фото: архив

Киеву удалось развеять опасения Бухареста относительно нового закона Украины "Об образовании". Об этом в интервью LB.ua рассказал посол Украины в Румынии Александр Баньков.

"Весь румынский парламент на пленарном заседании проголосовал за создание специальной комиссии, которая должна заниматься именно вопросом образовательного закона в Украине. Проголосовали единогласно – это для понимания поддержки в обществе проблемы защиты румынского меньшинства", - рассказал он.

Дипломат сообщил, что его пригласили на заседание этой комиссии, где в присутствии журналистов он разъяснил суть закона.

"А буквально через неделю состоялся визит главы МИД Украины Павел Климкин, который прилетел в Бухарест сразу из Венгрии. Таким образом, мы с румынами постепенно вышли на понимание того, что, во-первых, реформа еще не завершена, и в Украине не создано никаких угроз для представителей румынского меньшинства", – сказал Александр Баньков.

Посол напомнил, что 11 января 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин и министр образования Лилия Гриневич совместно с румынскими коллегами открыли в Черновцах школу для румынского меньшинства – совершенно новую, построенную на 100% за государственный счет на 600 мест.

"А это кардинально противоречило заголовкам в румынской прессе", – отметил Баньков.

Ранее президент Петр Порошенко дал президенту Румынии обещание по закону об образовании.
Румыния, Украина, закон об образовании

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