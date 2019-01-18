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Климкин: Дипотношения с Россией почти на нуле и 49 соглашений прекратили действие

Сегодня, 16:41

Министр объяснил, почему Киеву нельзя окончательно разрывать отношения с Москвой

Фото: Сегодня
Климкин: Дипотношения с Россией почти на нуле и 49 соглашений прекратили действие //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1e5/456/5c41e54566e26.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1e5/456/5c41e54566e26.jpg Политика Министр объяснил, почему Киеву нельзя окончательно разрывать отношения с Москвой

На сегодняшний день дипломатические отношения Украины с Россией сведены к минимуму, но окончательного разрыва Киев не хочет ради защиты украинцев, проживающих в РФ. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, Украина, в первую очередь, должна руководствоваться не эмоциями, а думать о своих гражданах – проживающих в РФ или политзаключенных, которые удерживаются оккупантами.

"Меня очень часто спрашивают о дипломатических отношениях с РФ. Действительно важный момент, эмоционально и для меня очень важен. Но давайте поймем, что у нас более 2,5 млн украинцев, которые находятся сегодня в Российской Федерации, почти 70 политических заключенных на территории РФ и оккупированного Крыма. У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с РФ. Они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу, и как только мы эту формулу найдем, мы обязательно ее применим. На сегодняшний день сознательно не буду говорить больше, но мы к этому, безусловно, идем", – сказал Климкин.

Также министр рассказал, сколько уже Украина расторгла соглашений с Россией с начала военной агрессии.

"49 соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование: это два межгосударственных соглашения, 25 – межправительственных, 19 – межведомственных, три – межрегиональных. Сейчас на рассмотрении находится еще почти 50 соглашений. Это, так сказать, второй пакет", – добавил глава МИД Украины.

Напомним, истерия по поводу полного разрыва с агрессором началась на фоне принятия закона о реинтеграции Донбасса. Некоторые народные депутаты выступали за то, чтобы предусмотреть на законодательном уровне разрыв отношения с РФ.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак объяснил, почему не стоит разрывать дипотношения с Россией. Чиновник считает, что столь радикальный шаг может только навредить Украине.

Россия, соглашения, Климкин, дипотношения

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Источник:

УНИАН

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