Климкин подчеркнул необходимость реформирования ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за необходимость реформы Организации Объединенных Наций несмотря на сопротивление к реформированию в самой организации.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"По мнению Ангелы Меркель, то, что решение Совета Безопасности ООН о применении силы часто заблокированы, – не основание отказываться от ООН. Поддерживаю на 100%! ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, которая тоже заблокирована. Если машина неисправна – ее следует чинить, а если кто-то против – менять механиков", – заявил Климкин.

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Ранее сообщалось, что США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также еще 137 стран заявили в Декларации в поддержку реформы ООН о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации и призвали ее главу Антониу Гутерриша возглавить реформу.

По словам Гутерриша, реформа должна включать в себя упрощение процедур и децентрализацию процесса принятия решений, повышение прозрачности и эффективности ведения дел в ООН. Также генсек ООН упомянул среди прочих целей реформы укрепление гендерного равенства в структуре ООН и защиту лиц, информирующих о различных проблемах.