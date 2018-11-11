Климкин подчеркнул необходимость реформирования ООН

Сегодня, 23:32

ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, которая тоже заблокирована

фото AFP
фото AFP
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за необходимость реформы Организации Объединенных Наций несмотря на сопротивление к реформированию в самой организации.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"По мнению Ангелы Меркель, то, что решение Совета Безопасности ООН о применении силы часто заблокированы, – не основание отказываться от ООН. Поддерживаю на 100%! ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, которая тоже заблокирована. Если машина неисправна – ее следует чинить, а если кто-то против – менять механиков", – заявил Климкин.

1541971947.0436

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее сообщалось, что США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также еще 137 стран заявили в Декларации в поддержку реформы ООН о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации и призвали ее главу Антониу Гутерриша возглавить реформу.

По словам Гутерриша, реформа должна включать в себя упрощение процедур и децентрализацию процесса принятия решений, повышение прозрачности и эффективности ведения дел в ООН. Также генсек ООН упомянул среди прочих целей реформы укрепление гендерного равенства в структуре ООН и защиту лиц, информирующих о различных проблемах.
ООН, реформа, Климкин, Павел Климкин

Вы сейчас просматриваете новость "Климкин подчеркнул необходимость реформирования ООН". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Резолюция России по ракетному договору с треском провалилась в ООН

27 Октября, 11:29

Предложение Москвы поддержало лишь 31 государство со 140

Политика

Фото: AFP

Заседание Совбеза ООН по Донбассу: почему это важно для Украины и чего ожидать от РФ

30 Октября, 12:22

Россия вновь попытается заблокировать выгодные Киеву резолюции, но давление на Москву продолжится, прогнозируют эксперты
Загрузка...

Евросоюз

Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Фото: AFP

Россия привезла на Совбез ООН "главу Центризбиркома "ЛНР", выступить ей не позволили

30 Октября, 22:28

В ходе голосования представители семи стран высказались против выступления Елены Кравченко, Россия поддержала ее участие

Политика

Фото: архив

Ельченко в ООН: РФ переселила в Крым более 100 тысяч россиян

31 Октября, 09:16

Москва нарушила приказ Международного суда и практически запретила учиться крымчанам на украинском языке

Другие страны

Гейра Педерсен. Фото: AFP

Генсек ООН назначил нового спецпосланника по Сирии

31 Октября, 19:28

Гейра Педерсен сменяет на этом посту Стаффана де Мистуру, который заявил о намерении в конце ноября покинуть свой пост по причинам личного характера

Евросоюз

фото AFP

Берлин останется верен миграционному договору ООН - Меркель

3 Ноября, 02:24

По словам Меркель, пактом отмечается суверенитет государств в вопросах миграции
Загрузка...