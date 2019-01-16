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Климкин привез Лайчака на КПВВ "Станица Луганская": опубликованы фото

Сегодня, 13:36

Председатель ОБСЕ своими глазами увидит, как обстоят дела на линии соприкосновения на востоке Украины

Климкин привез Лайчака на КПВВ "Станица Луганская": опубликованы фото Политика Председатель ОБСЕ своими глазами увидит, как обстоят дела на линии соприкосновения на востоке Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак прибыли на контрольный пункт въезда/выезда "Станица Луганская". Об этом сообщил в Twitter глава украинского внешнеполитического ведомства.

"На КПВВ "Станица Луганская" – снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы СММ ОБСЕ и ее свободного передвижения, включительно с Крымом и границей с РФ в Донбассе", – написал Климкин.

Глава МИД Украины отметил, что это позволит председателю ОБСЕ лучше понять, что происходит на самом деле на Донбассе и лично ознакомиться с реальным положением дел на востоке Украины.

Напомним, с 1 января Словакия начала председательствовать в ОБСЕ. Как и в прошлом году итальянцы, словаки пообещали помочь в урегулировании кризиса на Донбассе. Мирослав Лайчаак сделал первое заявление по Украине.

Как сообщалось, вчера, 15 января, Климкин с министрами из ЕС не смогли долететь до Мариуполя. Главы МИД Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины должны были посетить Донбасс, но из-за осложнения погодных условий пришлось свернуть в Днепр.

Климкин, Лайчак, Станица Луганская, кпвв

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