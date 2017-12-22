Климкин сравнил Россию с прожорливым крокодилом

Говоря о поведении России, в частности, относительно Совета Европы, Климкин сравнил ее с поведением школьного задиры

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег Европу от попыток "умиротворения" России. Он сравнил политику "умиротворения" с попыткой накормить крокодила в надежде быть последним, кого он съест".

Об этом Климкин написал в колонке, опубликованной в пятницу, 22 декабря, для сайта Zeit Online, передает DW.com.

Говоря о поведении России, в частности, относительно Совета Европы, Климкин сравнил ее с поведением школьного задиры. А предложения европейских политиков, что "настало время вернуть Россию с ее изоляции", по мнению Климкина, напоминают поведение жертв задиры – они отдают ему свои конфеты, однако это его лишь поощряет продолжать свое поведение.

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"Как с любым типичным задирой с Россией можно говорить только с позиции силы, поскольку она не понимает другого языка. Ее слова и обещания являются бессодержательными, поскольку это страна, которая сделала систематическую ложь частью своей правительственной политики с целью достижения своих целей и замешательства своих врагов. Мы должны помнить: эти враги – мы", – пишет Климкин в своей колонке.

Украинский министр призывает Совет Европы быть стойкой в соблюдении собственных принципов, иначе она рискует их дискредитировать. Возвращение России в Совет Европы может также поощрить другие страны вести себя так, как Россия.

Ранее сообщалось, что делегаты ПАСЕ от 20 стран подписали декларацию с призывом против попыток вернуть делегацию России в Ассамблею без выполнения Москвой резолюций ПАСЕ.

Напомним, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прояснила позицию Москвы, заявив, что Россия не планирует выходить из состава Совета Европы. При этом российские парламентарии не будут подавать заявку на возвращение в состав ПАСЕ, пока для этого "не будут созданы условия", отметила она.

Матвиенко не смогла назвать сроки разрешения конфликта между Россией и ПАСЕ, но сказала, что этот процесс идет "в правильном ключе и направлении".