Книгу умершего Задорнова запретили ввозить в Украину

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В черный список попали четрые новых книги

Михаил Задорнов. Фото: YouTube
Михаил Задорнов. Фото: YouTube

Госкомтелерадио не разрешил ввезти на территорию Украины четыре книги из России, одну из которых написал скандальный российский сатирик Михаил Задорнов.

5 декабря 2017 года Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину 20-ти книг, изданных в России. А в начале февраля 2018 года – еще 3 книг, в которых присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин РФ.

Как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, в "черный список" попали 4 новых книги. В частности, в выдаче разрешения на ввоз книг в Украину с территории РФ отказано ООО "Форс-Украина".

Под санкции попала книга Михаила Задорнова, Валентина Гнатюка и Юлии Гнатюк "Руны Вещего Олега", Елизаветы Дворецкой "Ольга, княгиня военной удачи" и книга Николая Леонова, Алексея Макеева "Опасная масть" в количестве по 2 тысячи экземпляров каждая.

Также отказано ООО "Якаб Трейд" на ввоз книги Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век" в количестве 10 тысяч экземпляров.

Во всех этих книгах присутствует пропаганда государства-агрессора.

Отметим, Михаил Задорнов, который умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет из-за онкологического заболевания, не гнушался смеяться над трагическими событиями в Украине.

Как рассказывал актер и режиссер, народный артист РФ Сергей Никоненко, Задорнов, несмотря на борьбу с онкологией, часто злоупотреблял спиртными напитками

Незадолго до смерти Задорнов принял православие, отказавшись от неоязычества, адептом которого был долгое время.
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