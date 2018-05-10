Когда Рада примет закон об Антикоррупционном суде – Гройсман дал прогноз

Со следующего понедельника в украинском парламенте начнутся две сессионные пленарные недели

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что законопроект об Антикоррупционном суде может быть принят Верховной Радой во втором чтении до 1 июня. Об этом он заявил 10 мая на заседании Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сообщил на заседании правительства.

"Нам надо завершить формирование антикоррупционной инфраструктуры. Последнее решение осталось – это вопрос создания независимого антикоррупционного суда", – сказал Гройсман.

По его словам, со следующего понедельника (14 мая) начнутся две сессионные пленарные недели, "чего вполне достаточно, чтобы рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде и принять его во втором чтении".

"Я считаю, что до 1 июня у нас есть все шансы, у украинского парламента, (чтобы – Ред.) это сделать", – отметил премьер.

Гройсман также заверил, что после принятия законопроекта правительство сделает все, чтобы Антикоррупционный суд заработал как можно скорее.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Антикоррупционный суд может появиться в Украине уже в мае, что ускорит получение Киевом очередного транша Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила только 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долларов от МВФ.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Кроме того, согласно требованиям МВФ и обязательствам Украины, правительство должно привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

Эксперты полагают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом.



