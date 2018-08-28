Компенсации от РФ за Донбасс и Крым: Порошенко призвал взяться за вопрос всерьез

Президент Украины настаивает на создании координационного органа, чтобы можно было подать консолидированную претензию к РФ

Президент Петр Порошенко призывает как можно скорее создать координационный орган для формирования консолидированной претензии Украины к России с целью возмещения причиненных убытков в результате агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.

"Статус государства-агрессора за Россией закреплен в украинском законодательстве. И я настаиваю на скорейшем создании координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба, как это предусмотрено в законе о деоккупации Донбасса", – заявил Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в Крыму РФ захватила более 4 тысяч предприятий, а ущерб оценивается в триллион гривен. Он отметил, что присвоение украинских предприятий будет стоить России судебных разбирательств.

Как рассказывал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно.

Сайт "Сегодня" писал, какие судебные иски есть между странами и сколько денег Украина хочет получить от России в международных судах. Есть вероятность, что Россию могут обязать выплатить миллиарды долларов компенсации Украине.