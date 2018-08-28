Компенсации от РФ за Донбасс и Крым: Порошенко призвал взяться за вопрос всерьез

Сегодня, 17:43

Президент Украины настаивает на создании координационного органа, чтобы можно было подать консолидированную претензию к РФ

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко призывает как можно скорее создать координационный орган для формирования консолидированной претензии Украины к России с целью возмещения причиненных убытков в результате агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.

"Статус государства-агрессора за Россией закреплен в украинском законодательстве. И я настаиваю на скорейшем создании координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба, как это предусмотрено в законе о деоккупации Донбасса", – заявил Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

1_48

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в Крыму РФ захватила более 4 тысяч предприятий, а ущерб оценивается в триллион гривен. Он отметил, что присвоение украинских предприятий будет стоить России судебных разбирательств.

Как рассказывал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно.

Сайт "Сегодня" писал, какие судебные иски есть между странами и сколько денег Украина хочет получить от России в международных судах. Есть вероятность, что Россию могут обязать выплатить миллиарды долларов компенсации Украине.
Крым, Донбасс, Порошенко, ущерб, компенсация

Вы сейчас просматриваете новость "Компенсации от РФ за Донбасс и Крым: Порошенко призвал взяться за вопрос всерьез". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com посольство США в Украине

Бои идут каждый день – это нужно остановить: Волкер сделал заявление по Донбассу

Сегодня, 17:41

Волкер дал четкую оценку т.н. "Л/ДНР" и рассказал об обращении к Суркову

Политика

Петр Порошенко. Фото: архив

Украина готова разорвать Договор о дружбе с Россией - Порошенко

Сегодня, 17:01

Президент ждет от МИДа документы для денонсации договора
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Топтать врагу родную землю не позволим": Порошенко развенчал российский миф об Украине

Сегодня, 16:30

Украина укрепляет свою армию не ради кровопролития, как это делает Путин, заверил глава украинского государства

Экономика

Что будет с украинскими пенсиями на Донбассе и в Крыму: объяснение Минсоцполитики

Сегодня, 15:46

Министр признал, что сейчас существует правовая коллизия
Загрузка...