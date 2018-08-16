Лазаренко готовит соглашение с американским правительством

Федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу

В США десятилетнее разбирательство против бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко близко к завершению. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на соответствующий судебный документ.

Как отмечается, 13 августа в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, представители правительства США подали ходатайство, согласно с которым хотят согласовать "общие контуры урегулирования" дела Лазаренко.

"Стороны в настоящее время разрабатывают соглашение об урегулировании, которое после подписания должно привести к выводу в этом вопросе", – говорится в документе.

Сообщается, что федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу, поскольку стороны хотели бы сосредоточить свое внимание на разработке указанного соглашения.

Ранее сообщалось, что защита Павла Лазаренко предлагала правительству США заключить соглашение на условиях "50 на 50" в рамках дела о незаконном выводе 280 млн долл. из Украины.

В 1998 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Речь идет о 280 млн долл., которые были арестованы на счетах в Гернси, Антигуа, в Лихтенштейне, в литовских банках, в некоторых швейцарских банках, а потом еще раз арестованы органами американской юстиции.

Как сообщалось, США вернут Украине деньги Лазаренко, но на особых условиях.