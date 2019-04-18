Лубкивский стал советником Тимошенко по международным делам
Дипломат возглавит гуманитарный блок, где ключевое место занимает культурная и языковая политика
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила бывшему чрезвычайному и полномочному послу Украины в ряде стран, заместителю лидера движения "Справедливость" Маркияну Лубкивскому стать ее советником.
Об этом сам дипломат сообщил на своей странице в Facebook.
Он объяснил, что в круг его обязанностей войдут вопросы иностранных дел и международной безопасности, а также гуманитарный блок, где ключевое место занимает культурная и языковая политика.
Маркиян Лубкивский также выразил благодарность своему другу и соратнику Валентину Наливайченко и всей команде "Справедливости" за бывшее сотрудничество и пожелать им в будущем народного признания и политических успехов.
Также напомним, что в июне 2015-го Маркиян Лубкивский ушел с должности советника главы Службы безопасности Украины после увольнения Валентина Наливайченко.
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