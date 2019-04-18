Лубкивский стал советником Тимошенко по международным делам

Дипломат возглавит гуманитарный блок, где ключевое место занимает культурная и языковая политика

Фото: Facebook Маркияна Лубкивского.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила бывшему чрезвычайному и полномочному послу Украины в ряде стран, заместителю лидера движения "Справедливость" Маркияну Лубкивскому стать ее советником.

Об этом сам дипломат сообщил на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что в круг его обязанностей войдут вопросы иностранных дел и международной безопасности, а также гуманитарный блок, где ключевое место занимает культурная и языковая политика.

Маркиян Лубкивский также выразил благодарность своему другу и соратнику Валентину Наливайченко и всей команде "Справедливости" за бывшее сотрудничество и пожелать им в будущем народного признания и политических успехов.

Также напомним, что в июне 2015-го Маркиян Лубкивский ушел с должности советника главы Службы безопасности Украины после увольнения Валентина Наливайченко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лубкивский стал советником Тимошенко по международным делам". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"