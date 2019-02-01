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Луценко оценил шансы на экстрадицию Януковича из России

Сегодня, 22:31

Генпрокурор подчеркнул, что на первый день после бегства Януковича в государственной казне осталось 120 тысяч гривен

Фото: Getty Images
Луценко оценил шансы на экстрадицию Януковича из России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4ab/70f/5c54ab70f1475.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4ab/70f/5c54ab70f1475.jpg Политика Генпрокурор подчеркнул, что на первый день после бегства Януковича в государственной казне осталось 120 тысяч гривен

Россия никогда не выдает своих шпионов и агентов влияния, поэтому ожидать, что она выдаст президента-беглеца Виктора Януковича, которого ранее суд признал виновным в госизмене, не стоит.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "Прямого".

"Между нормальными соседями есть механизм выдачи еще во время досудебного следствия. Но Россия давным-давно не выдает никого, кто ей служит в Украине, а убегает в Россию. И после первой революции десятки деятелей Кучмы сбежали в Москву и их не выдавали. Я тогда приехал к руководителю МВД России и говорю ему: "смотрите, у меня список массы людей, продемонстрируйте, что мы нормальные соседи. У нас международные соглашения, вы обязаны выдать". Он сказал: "если мы выпустим хоть одного, то в нас не будет верить никто в ваших странах". Это принцип понятный, империя своих шпионов и агентов влияния не выдает", - подчеркнул он.

Луценко подчеркнул, что на первый день после бегства Януковича в государственной казне осталось 120 тысяч гривень.

"Поэтому надежды на то, что он сюда приедет, не было никакой. И когда меня поставили генеральным прокурором, я поставил условие – параллельно принять закон о заочном осуждении, о возможности осуждения человека, который прячется от нас на территории России или оккупированной части Украины. Такой закон был принят. И в соответствии с этим законом мы начали заочное и досудебное следствие, а потом передали в суд", – рассказал генпрокурор.

Луценко отметил, что приговор Януковичу – это приговор для всех бывших, нынешних и будущих чиновников.

"Он означает, что ни один чиновник в нашей стране не может быть уверен, что его должность и даже бегство в Москву защитит его. Это также приговор Путину, потому что судья Девятко прописал в приговоре и роль Путина в развязывании агрессивной войны, осудив Януковича за пособничество в ведении этой войны. И это будет очень важно для будущих международных трибуналов над хозяином Кремля, который заливает кровью нашу землю", – отметил генпрокурор.

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Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева  признал доказанной вину Януковича по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. В связи с этим он был приговорен к 13 годам лишения свободы.

В то же время судья оправдал экс-президента по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем тяжкие последствия.

Адвокаты Януковича заявили, что обжалуют приговор.

О том, как реагировали на решение суда украинцы, читайте в статье "Сегодня": Приговор Януковичу живо обсуждают в соцсетях.

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Тег Россия, Янукович, Луценко, экстрадиция

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