Луценко пообещал подать в отставку из-за убийства Гандзюк: итоги дня

ОБЩЕСТВО

14 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий никто из украинских военнослужащих не пострадал, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Пообещал подать в отставку Генеральный прокурор Юрий Луценко из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле. Но в парламенте не хватит голосов для принятия такого решения.

Выплатить по 11 тыс. евро Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинскую власть виновной в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году и обязал каждому из 12 пострадавших выплатить компенсацию.

170 народных депутатов получают компенсацию на аренду жилья в Киеве, из них 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 владеют жильем в столице или элитном пригороде. Об этом говорится в сюжете программы "Наши гроши". По закону, который парламентарии приняли сами для себя, те из них, кто не владеет жильем в столице и 30 км вокруг, имеют право на компенсацию из денег налогоплательщиков. Ежемесячно им начисляют по 20 тыс. грн за аренду квартиры или номера в гостинице "Киев".

1,8 млрд евро граждане Украины потратили 2017 году в Польше. По данным Главного статистического управления страны, в 2017 году иностранцы оставили в Польше 9,65 млрд евро, что на 6% больше, чем прошлом году.

37,3 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств пересекли контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, сообщила Государственная пограничная служба. Сообщается, что за прошедшие сутки общий поток через КПВВ характеризовался незначительным ростом по сравнению с предыдущим днем.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 6 копеек до 27,96 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 7 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 ноября.

Понизил на 0,73% Национальный банк на 6 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем курс золота – до 345 тыс. грн за 10 тройских унций.

496,4 млн штук на общую сумму 34,216 млрд грн утилизировано за январь – сентябрь Национальным банком не пригодных к обращению банкнот. Это меньше, чем за соответствующий период 2017 по количеству на 18,4% и по сумме на 8,5%.

Планирует потратить около 100 млн грн международный аэропорт Борисполь на расконсервацию терминала F и подготовку его к возобновлению работы. Терминал будет открыт для регулярной эксплуатации с начала весеннего сезона авиационной навигации, то есть в конце марта 2019 года. Планируется, что в среднем терминал будет обслуживать 12 рейсов в день.

Выросли на 0,6% за октябрь международные резервы Украины – до 16 млрд 737 млн долл. В октябре чистая покупка валюты Национальным банком составила 198,5 млн долл.

Выросли на 10% в годовом выражении в октябре продажи в Украине новых коммерческих автомобилей. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". За месяц первую регистрацию прошли 1105 новых коммерческих автомобилей. Наибольшим спросом в этом сегменте автомобильного рынка имели автомобили марки Renault, октябрьская реализация которых в Украине составляла 163 машины (рост на 9%).

Продажа активов 20 банков находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, состоялась в течение прошлой недели – на общую сумму 133,1 млн грн. На текущей неделе Фонд планирует продать активы ликвидируемых банков на общую сумму 8,28 млрд грн.

На площади 7,0 млн га по состоянию на 5 ноября украинские аграрии посеяли озимых зерновых (98% от плана). В том числе посеяно озимой пшеницы – 6,0 млн га (98%); ржи – 117 тыс. га (80%). На эту же дату аграрии собрали 60,7 млн тонн зерна с площади 13,7 млн га (92%) при урожайности 44,3 ц/га.

МИР

Работу 115 подозрительных аккаунтов заблокировал Facebook накануне выборов в конгресс США. Заблокировано 30 аккаунтов сети Facebook и 85 учетных записей Instagram, которые, как предполагается, используются для "скоординированного недостойного поведения".

Президент Беларуси отказался от идеи размещения на территории своей страны российской военной базы. "Беларусь находится в военном союзе с Россией, однако не планирует размещать на своей территории иностранную военную базу", – заявил Александр Лукашенко.

11 ноября в Париже не будет анонсированной ранее полноформатной встречи президентов США и РФ. Она может состояться в кулуарах саммита G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

На 10 декабря запланировано Официальное открытие тестового высокоскоростного тоннеля в Лос-Анджелесе, который строит компания бизнесмена Илона Маска. Строительство началось более года назад. Тоннель имеет длину 3,2 км. По нему будут передвигаться электроплатформы с автопилотом, которые способны перевозить 8-16 пассажиров или один легковой автомобиль, со скоростью до 250 км/ч.

Самым высокооплачиваемым футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory признан нападающий сборной Франции и игрок футбольного клуба "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 216,5 млн евро. Вторым в рейтинге стал нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн – 197,3 млн евро. Третий – нападающий из парижского "ПСЖ" Неймар – стоит 197 млн. В топ-5 также входят Мохамед Салах ("Ливерпуль", 173 млн) и Филипе Коутиньо ("Барселона", 171,3 млн).