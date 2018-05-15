Луценко просит Раду лишить неприкосновенности нардепа Дунаева

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева. Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Текст представления направлен председателю ВР и уже зарегистрирован в парламенте. Согласно тексту представления, Дунаев С.В., будучи народным депутатом Украины, подавал заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства. В действиях народного депутата усматриваются основания для сообщения о подозрении по ст. 366-1 УК Украины", – написал он.

Как отмечается, досудебное расследование осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что располагает материалами на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов. По его словам, эти документы готовы уже на 90%, однако он не назвал имена кандидатов на лишение депутатского иммунитета.

Также он уточнил, что имеющихся материалов на нардепов достаточно для внесения представления на снятие с них неприкосновенности, однако пока что ожидает заключения юридического управления Генеральной прокуратуры.

Напомним, последним из лишившихся депутатской неприкосновенности нардепов была Надежда Савченко, которую Рада разрешила арестовать 22 марта в связи с подозрением в подготовке ею терактов. Тогда по стандартной для таких процедур схеме депутаты одобрили сразу три представления ГПУ – снятие неприкосновенности, задержание и арест.

Осенью прошлого года президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект по депутатской неприкосновенности. Документом предлагается внести изменения в Конституцию по депутатскому иммунитету.