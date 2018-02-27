Луценко рассказал о материалах, которые говорят, что экс-нардеп Шепелев – агент ФСБ

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что подозреваемый в госизмене, покушении и убийстве экс-нардеп Александр Шепелев являлся агентом ФСБ.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

"У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин "ДНР". Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к нашим материалам. Именно поэтому у г-на Шепелева появилась еще статья 110 (государственная измена. – Ред.)", – рассказал генпрокурор.

Луценко предположил, что в России Шепелева начали преследовать: "Моя версия, но только версия, что в России его также серьезно преследуют, и дело дошло до ареста. Поэтому человек покидает территорию России. Почему при этом он выбирает Украину?.. Как человек прямой, скажу, что, видимо, ему кто-то что-то пообещал. Возможно, спрятать на предвыборное время, а там вроде что-то изменится".

Генпрокурор вспомнил историю с задержанием Шепелева оперативниками СБУ в лесу под Киевом и его избиением неизвестными: "Оперативная группа, которая прибыла на место, а затем и следователи Военной прокуратуры, действительно обнаружили г-на Шепелева с достаточно серьезными следами побоев. Экспертиза подтвердила, что побои были нанесены не в день задержания, а до того. То есть гематомы на лице образовались за несколько дней".

"Мы ведем следствие относительно того, кто его похитил, кто бил. Ждем от него показаний", – добавил Луценко.

Как заявляли ранее в Генпрокуратуре, у Шепелева нашли удостоверение "МГБ ДНР". Сообщается, что главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению одного из бывших народных депутатов в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, который с 2014 года находился в розыске. По этой же лицу главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Ранее следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Шепелеву до 8 апреля 2018 года.