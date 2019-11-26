Лукашенко: Калининград хотели отдать Беларуси, но он мог повторить судьбу Крыма

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в советское время могли присоединить Калининградскую область к белорусской территории. Об этом он сказал на встрече с губернатором Калининградской области России, передает пресс-служба белорусского президента.

Он намекнул, что, если бы во времена СССР Калининград отдали бы Беларуси, то в наши дни этот регион Россия могла бы аннексировать, как Крым (который был передан Украине в 1954 году).

"Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину – Прим.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: "Я не против". А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине – оказалось, что "неправильно" сделали. Тем не менее, таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими", – сказал Лукашенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее сын Хрущева сделал неприятное для России заявление по Крыму. По его словам, в передаче полуострова Украине в 1954 году не было никакой политики, поэтому это решение правильное. Он подчеркнул, что Крым начал возрождаться, когда перешел под юрисдикцию Украины.

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В свою очередь первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия не способна управлять Крымом и прогнозирует повторение 1954 года. Он напомнил, как при передаче Крыма Украине в 1954 году россияне, живущие на территории полуострова, сами просили переселить их оттуда, так как "не могли там жить". В итоге советский лидер Никита Хрущев насильно "впихнул" его Украине, так как Россия не могла с ним справиться. По его словам, такая же ситуация ждет и современников.

Отметим, что Калининград до войны принадлежал Германии. После победы эти земли стали трофеем Советского Союза. Однако здесь до сих пор – послевоенная разруха. Смотрите в сюжете, как россиянам за 75 лет не удалось восстановить Калининград:

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