Ляшко призывает назначить решить вопрос с министром здравоохранения

Один закон за весь сессионный день. Сегодня парламент проголосовал только за изменения в уголовный кодекс. Теперь за интимные отношения с теми, кому нет 16ти (даже при их согласии) можно получить пять лет тюрьмы. До сих пор возраст несовершеннолетних в этой статье не уточнялся. Завтра планируют рассмотреть кадровые вопросы, в частности – кандидатуру нового главы Нацбанка.

Во фракции Радикальной партии настаивают, нужно назначить постоянного министра здравоохранения.

"В результате так называемой медицинской реформы, которая на самом деле должна была преследовать цель обеспечить доступность услуг, качество услуг, мы сегодня имеем противоположное – закрытие заведений, сокращение медицинских работников, ограничение конституционного права украинцев на получение помощи", – заявил лидер Радикально партии Олег Ляшко.

Ранее Олег Ляшко уже критиковал деятельность Ульяны Супрун на должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины.

В частности, нардеп назвал унижением ситуацию, когда Украине приходится обращаться в соседние страны за вакциной.

"Закарпатье получило от Венгрии 8000 вакцин от кори. Как нужно унижать Украину, чтобы быть неспособными обеспечить собственных граждан элементарными вакцинами и побираться даже у своих соседей?!" – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Политик также выступил с требованием к премьер-министру Владимир Гройсман немедленно внести в парламент представление об увольнении Супрун с должности.