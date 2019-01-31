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Максим Бурбак: Накануне съезда "Народного фронта" появилось много фейков

31 января, 14:56

Нардеп заявил об увеличении «нездорового ажиотажа» и прояснил ситуацию с темой съезда политсилы

Фото: facebook.com/maksym.burbak
Фото: facebook.com/maksym.burbak.
Максим Бурбак: Накануне съезда "Народного фронта" появилось много фейков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ef/e50/5c52efe506781.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ef/e50/5c52efe506781.jpg Политика Нардеп заявил об увеличении «нездорового ажиотажа» и прояснил ситуацию с темой съезда политсилы

Накануне съезда партии "Народный фронт" стало появляться много ложных сообщений. Об этом написал на своей странице в Facebook глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Вижу нездоровый ажиотаж и море измышлений по съезду "Народного фронта", который состоится 2 февраля. Внесу ясность.

Первое. Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в президенты Украины. Это стало понятно, когда Арсений Яценюк встречался в декабре с партактивом в регионах. Партия выразила безусловное доверие лидеру партии. Именно с таким настроением делегаты едут и на съезд 2 февраля.

Второе. Все лидеры "Народного фронта" вместе с Арсением Яценюком чувствуют важность момента и своего решения. Мы ответственная политическая сила. Сейчас мы понимаем, что от решения НФ зависит не только ход, но и результат выборов. Возможно от нашего решения зависит, кто станет Президентом Украины. Именно поэтому такой интерес к съезду "Народного фронта", – сказал Максим Бурбак.

Он также подчеркнул, что какое бы решение не принял съезд, политсила сделает все, чтобы выборы были честными и демократичными.

Напомним, ранее в "Народном фронте" заявляли, что один из украинских телеканалов готовит низкопробную информационную провокацию против Максима Бурбака. 

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Тег яценюк, Бурбак, народный фронт

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