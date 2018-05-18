Мартыненко обратился к НАБУ

Экс-нардеп требует передать его дело в суд для рассмотрения по существу

Экс-депутат Николай Мартыненко требует, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало его дело в суд для рассмотрения по существу – ведь расследование, которое длилось два года, уже завершилось, и бывший нардеп ознакомился с делом.

"Я требую от них передать дело в суд, как того требует закон, а они это саботируют, потому что боятся развала дела в суде. Потому начали против меня уже незаконное расследование – уже после окончания дела", – заявил Николай Мартыненко.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом". В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задерживали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.