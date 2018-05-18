Мартыненко обратился к НАБУ

Сегодня, 04:20

Экс-нардеп требует передать его дело в суд для рассмотрения по существу


Экс-депутат Николай Мартыненко требует, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало его дело в суд для рассмотрения по существу – ведь расследование, которое длилось два года, уже завершилось, и бывший нардеп ознакомился с делом.

"Я требую от них передать дело в суд, как того требует закон, а они это саботируют, потому что боятся развала дела в суде. Потому начали против меня уже незаконное расследование – уже после окончания дела", – заявил Николай Мартыненко.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом". В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задерживали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.
мартыненко, энергоатом, НАБУ, ВостГОК

Вы сейчас просматриваете новость "Мартыненко обратился к НАБУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Экстрадиции экс-нардепа добивается НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

В Германии выпустили из тюрьмы экс-нардепа, подозреваемого в многомиллионных хищениях

Вчера, 22:28

В Германии освобожден под залог экс-нардеп Крючков, экстрадиции которого добивается НАБУ

Украина

Фото: storage1b.censor.net.ua

НАБУ назвало самую коррумпированную социальную сферу

12 Мая, 14:34

Речь идет, в частности, о злоупотреблении должностными лицами служебным положением с целью присвоения или растраты имущества или средств
Загрузка...

Украина

НАБУ занялось ОПК. Фото: пресс-служба НАБУ

НАБУ сообщило о масштабной коррупции в ОПК

10 Мая, 17:37

Ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники госструктур, отмечают в Бюро

Украина

НАБУ. За три года работы детективы начали 609 расследований. Фото: nabu.gov.ua

Чего добилось НАБУ за три года: аудит, дела и КПД

28 Апреля, 07:27

Сумма обвинительных актов — 4 млрд грн, а в тюрьме сидят всего двое
Загрузка...