Мартыненко вручили обвинительный акт – адвокат

Сегодня, 19:55

Процедура вручения документа затянулась на полтора часа, сообщила защита

Николай Мартыненко. Фото: РБК-Украина
Николай Мартыненко. Фото: РБК-Украина

Детективы НАБУ вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Игорь Черезов.

"Со скандалом получали сегодня обвинительный акт "по делу Мартыненко"… Мы пришли для получения обвинительного акта. Мартыненко Н.В. детективы предложили подписать ворох бумаг", – написал он.

По словам адвоката, после полуторачасовой процедуры им "вручили нам обвинительный акт".

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом". В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задерживали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.
расследование, мартыненко, НАБУ

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"Сегодня"

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