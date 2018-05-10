МИД о новом поражении РФ в Гааге: "Москва прячется в кустах и притворяется, что "нас здесь нет"

Россия становится все более трусливой, осознав, что ответа за противоправные действия не избежать, отметила Зеркаль

Преступления России в оккупированном Крыму выльются для Москвы в еще большие последствия после следующих исков украинских компаний, а избежать ответственности РФ не получится. Об этом написала Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Россия несет ответственность за действия в Крыму на основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ. Так называемая "национализация" оккупационной "властью" является нарушением инвестиционного соглашения. Россия должна выплатить компенсацию в размере 159 млн долл. пострадавшим компаниям, а также компенсировать расходы, связанные с судебным разбирательством", – пояснила она решение суда в Гааге.

Замглавы МИД цена России за агрессию против Украины будет становиться все большей, так как круг компаний, которые готовят соответствующие иски, становится больше.

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"Крым был и остается украинским, хотя и оккупирован Россией. МИД активно подчеркивает во всех инвестиционных процессах этих нюансы. Арбитры прислушиваются к нашей позиции. Ответ на вопрос юрисдикции дается без ответа на вопрос о правовом статусе Крыма после реупации, поскольку это выходит за пределы компетенции инвестиционных арбитражей. Но каждое решение по делам о неправомерных действиях РФ на территории Украины приближает нас к тому, что вопрос об очевидной неправомерности оккупации получит свою правовую оценку", – написала Зеркаль.

Она уверена, что Москве не избежать ответственности игнорированием судебных процессов в Гааге.

"Россия становится все более трусливой. Осознав, что ответа за неправомерную экспроприацию не избежать, Россия игнорирует этот и многие другие инвестиционные процессы против нее. Как и в военных действиях, Россия прячется в кустах и притворяется, что "нас здесь нет". Но не получится, как бы они не старались. За поддержку террористов, нарушения прав человека, военные преступления и агрессию и за экономический ущерб Россия понесет ответственность", – резюмировала дипломат.

Напомним, украинские инвесторы выиграли у России еще одно резонансное дело в Гааге. Третейский суд в Гааге впервые постановил России компенсировать убытки украинских компаний в оккупированном Крыму.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в Крыму РФ захватила более 4 тысяч предприятий, а ущерб оценивается в 1 триллион гривен. Он отметил, что присвоение украинских предприятий будет стоить России судебными разбирательствами.

Сайт "Сегодня" писал, какие судебные иски есть между странами и сколько денег Украина хочет получить от России в международных судах. Есть вероятность, что Россию могут обязать выплатить миллиарды долларов компенсации Украине.