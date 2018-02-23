Украина предупредила Россию о последствиях выборов в Крыму

Климкин выдвинул требования к РФ в связи с выборами на полуострове

Украина исключает открытие Россией участков для голосования на выборах президента РФ в случае организации выборов на территории аннексированного Крыма. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Направили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3.Подчеркнули, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на территории Украины без полного выполнения первых двух условий", – написал Климкин.

Он также предупредил, что Министерство будет добиваться наказания для всех, кто будет причастен к выборам в Крыму.

"Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории Крыма попали под санкции", – добавил он.

Выборы президента России назначены на 18 марта.

Напомним, в Кремле подтвердили, что Путин может проголосовать на выборах в Крыму. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

Как заявляла первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, Украина поставит под вопрос легитимность российских выборов. С такой инициативой украинская делегация намерена выступить на апрельской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.