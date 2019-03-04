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"Михаил Михайлович, Одесса Вас ждет": Геннадий Труханов заступился за Жванецкого

Актуально
Сегодня, 17:01

В марте к своему 85-летию сатирик проведет концерт в Одессе

Геннадий Труханов. Фото: facebook.com/gennadiytruhanov
Геннадий Труханов. Фото: facebook.com/gennadiytruhanov.
"Михаил Михайлович, Одесса Вас ждет": Геннадий Труханов заступился за Жванецкого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d3d/4ba/5c7d3d4bab75b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d3d/4ba/5c7d3d4bab75b.jpg Политика В марте к своему 85-летию сатирик проведет концерт в Одессе

4 марта в ходе аппаратного совещания мэр Одессы Геннадий Труханов осудил тех, кто критикует Михаила Жванецкого и выступает против проведения его концертов, сообщает "Одесса Online".

Он заявил, что Михаил Махайлович — почетный гражданин Одессы, президент Всемирного клуба одесситов — организации, которую знают и уважают во всем мире.

"Михаилу Михайловичу в этом году исполнится 85 лет и, конечно, по традиции планируются его концерты в марте. Имя Жванецкого вмонтировано в историю Одессы таким образом, что его никогда не забудут и всегда будут с уважением отзываться. Я уверен, что и культурная интеллигенция, и все одесситы без исключения понимают и поддерживают Михаила Михайловича и благодарят за его жизненную позицию и любовь к Одессе", — заявил Геннадий Труханов.

После этого он обратился к сатирику. "Михаил Михайлович, Одесса Вас ждет, мы Вас любим. Конечно, ждем Вас с новыми шутками, новыми рассказами. В Одессе Вы всегда в наших сердцах есть и будете. Поэтому не переживайте — Одесса с Вами", — заявил мэр Одессы.

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Тег Одесса, Жванецкий, Геннадий Труханов

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