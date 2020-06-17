Михаил Волынец прокомментировал новость о декларации Андрея Геруса

Новость о том, что народный депутат, глава комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус, который задекларировал 38 млн грн дохода в 2019 году, вошел в ТОП-3 списка самых богатых депутатов фракции "Слуга народа", в эфире новостей "Сегодня" прокомментировал народный депутат Украины Михаил Волынец.

"Сытый голодного не поймет, а тем более – наглый. Именно таким является Андрей Герус. Навредил шахтерам, энергетикам, и энергетической безопасности государства. Он принес очень большие беды шахтерским семьям, городам", – заявил народный депутат Украины Михаил Волынец.

Также о декларации Андрея Геруса высказался экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Он напомнил о так называемой "поправке Геруса", которая разрешила импорт электроэнергии из России.

"Когда Верховная Рада принимает решение, что Россия страна-агрессор, и просит все страны осудить – г-н Герус путем фальсификации провел комитет без кворума... И сегодня то, что мы имеем коллапс в энергетике – это вина Геруса. Он завел электроэнергию из России и Беларуси", – сказал Геннадий Москаль.

"Как может электроэнергия из России стоить меньше, чем платит москвич или житель рязанской деревни?! Откуда у него такие деньги? Кроме того, он относится к "соросятам", получал там деньги, не декларировал… по 100, 150, 200 тыс. каждый месяц – за что? Генпрокуратура должна открыть уголовное производство, провести расследование и решить. Она даже не открывала, дала мне ответ через 20 дней – "мы не видим госизмену в его действиях". Агрессор руками Геруса убивает украинскую электроэнергию", – отметил политик.

Также сообщалось, что 27 мая народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовали финансовую схему под названием "Золотой ключик", которая позволяет выводить сотни миллионов гривен из госкомпаний благодаря несовершенству энергорынка.

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