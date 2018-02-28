Миротворцы заставят Россию вывести свои войска – Порошенко

На Донбассе сейчас не замороженная фаза конфликта, а горячая война, подчеркнул глава государства

Миротворческая миссия должна будет действовать на всей оккупированной территории, это вынудит Россию вывести свои войска с Донбасса. Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Невозможно проводить никакие процессы, когда снайперы, артиллерия, минометчики и танкисты из России убивают наших воинов. Это не замороженная фаза конфликта, это – горячая война. Миротворцы должны действовать на всей оккупированной территории. Первое, к чему это приведет, – Россия будет вынуждена вывести свои оккупационные войска. Миротворцы смогут разоружить незаконные вооруженные формирования", – сказал он.

По словам главы государства, Украина намерена настойчиво добиваться размещения миротворцев на Донбассе на приемлемых для Киева условиях.

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Порошенко также подчеркнул, что миротворцы являются важной составляющей восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны.

Напомним, ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) подтверждалось, что Россия поставляет на Донбасс оружие и военную технику. Стокгольмский институт перечислил виды вооружений, которые боевики получают от РФ.

Как сообщалось, в докладе, который будет представлен на Мюнхенской конференции, говорится, что для Донбасса нужно 20 тысяч миротворцев из стран, не входящих в НАТО, а также 4 тыс. полицейских, чтобы помочь решению кризиса в Украине.