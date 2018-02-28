Миротворцы заставят Россию вывести свои войска – Порошенко
На Донбассе сейчас не замороженная фаза конфликта, а горячая война, подчеркнул глава государства
Миротворческая миссия должна будет действовать на всей оккупированной территории, это вынудит Россию вывести свои войска с Донбасса. Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Невозможно проводить никакие процессы, когда снайперы, артиллерия, минометчики и танкисты из России убивают наших воинов. Это не замороженная фаза конфликта, это – горячая война. Миротворцы должны действовать на всей оккупированной территории. Первое, к чему это приведет, – Россия будет вынуждена вывести свои оккупационные войска. Миротворцы смогут разоружить незаконные вооруженные формирования", – сказал он.
По словам главы государства, Украина намерена настойчиво добиваться размещения миротворцев на Донбассе на приемлемых для Киева условиях.
Порошенко также подчеркнул, что миротворцы являются важной составляющей восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны.
Напомним, ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) подтверждалось, что Россия поставляет на Донбасс оружие и военную технику. Стокгольмский институт перечислил виды вооружений, которые боевики получают от РФ.
Как сообщалось, в докладе, который будет представлен на Мюнхенской конференции, говорится, что для Донбасса нужно 20 тысяч миротворцев из стран, не входящих в НАТО, а также 4 тыс. полицейских, чтобы помочь решению кризиса в Украине.
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