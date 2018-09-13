"Мне не стыдно смотреть в глаза украинцам": Омелян отреагировал на подозрение НАБУ

Чиновнику сообщили о подозрении сегодня утром за незаконное обогащение десять лет назад

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что инкриминируемые Национальным антикоррупционным бюро подозрения о незаконном обогащении не являются серьезным преступлением. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, за время расследования (с осени 2017 года) детективы НАБУ проверяли почту, мессенджеры, проводили обыски, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Однако, как он сказал, ничего якобы не нашли "сенсационного".

"В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретение" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года. По сути дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита под суд над Мартыненко. Мой вывод: если это самые большие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны", – написал Омелян.

Как сегодня стало известно, НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

Напомним, еще осенью прошлого года НАБУ начало расследование против министра инфраструктуры Омеляна. Детективы решили разобраться, достаточно ли он и его родственники зарабатывают, чтобы иметь такое имущество.