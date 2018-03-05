Могерини едет в Киев для проверки проведения реформ

Сегодня, 21:20

Могерини посетит Украину 12 марта

фото AFP
фото AFP

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини планирует посетить Украину накануне очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Как сообщили Укринформу в Европейской службе внешней деятельности, по предварительным данным, визит главы европейской дипломатии состоится в понедельник, 12 марта.

По информации источников DW в Еврокомиссии, во время визита Могерини намерена встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным, министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом и членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Среди главных тем обсуждений – состояние реформ в Украине и ситуация на Донбассе. В частности, глава европейской дипломатии хочет из первых уст услышать информацию о проведении реформ.

Ранее визит Могерини в Украину анонсировал на март брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Напомним, что в последний раз Федерика Могерини посещала Украину в 2015 году. Она встретилась с лидерами крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым и подтвердила, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма. 

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Позже она встретилась с президентом Петром Порошенко и заверила, что Украина по-прежнему остается под пристальным вниманием ЕС. Также Могерини обсудила с экс-премьер-министром Арсением Яценюком создание фонда для повышения зарплат украинским чиновникам.

Ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что политика непризнания незаконной аннексии Крыма остается неизменной.

Кроме того, представительница ЕС отметила макрофинансовую стабилизацию, реформирование банковского сектора и изменения в пенсионной системе. Как известно, с октября в Украине стартовала пенсионная реформа.
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