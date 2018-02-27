Могилев о разгоне Майдана: Это были неадекватные действия режима Януковича

Экс-глава МВД считает виновными в событиях на Майдане не "Беркут", а тех, кто отдавал приказы

Бывший глава Совета министров Крыма и экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев считает, что действия власти и силовиков во время разгона Майдана были неадекватными, и виновны в этом лица, принимавшие преступные решения.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Он считает, что в 2013-2014 годах, во время событий на Майдане, в команде Януковича были люди, которые не понимали, что делать о в сложившейся ситуации.

"Может быть, я на себя много возьму, но я скажу так. Молодая команда, которая пришла к власти – Арбузов, Янукович-младший и другие – они перевернули ценности, на которые власть вообще должна работать. Пришли люди, которые не понимали, что нужно делать в таких ситуациях. По инициативе этой молодой команды меня и убрали с должности министра. Если бы я оставался главой МВД, то не допустил бы таких кровавых событий на Майдане. Это была абсолютно неадекватная реакция руководителей силовых структур. Я общался со своими бывшими коллегами, говорил о недопустимости противоправных действий. Приказы, которые уходили сверху вниз, по всей видимости, были абсолютно неадекватны тем событиям, которые развивались", – рассказал Могилев.

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Он отметил, что решение суда по разгону Майдана можно было исполнить по-разному

"Тогда задачу исполнили с дуростью, я бы сказал. Абсолютно с дуростью тех лиц, кто давал команды на самом верху. Сейчас привлекают сотрудников "Беркута" к ответственности. "Беркут" по большому счету – это инструмент власти. Так вот в этом всем виноваты те лица, которые принимали решения о неадекватных действиях власти на тот момент", – добавил экс-глава МВД.

Напомним, в декабре прошлого года в суде по делу Януковича озвучили имя того, кто дал приказ расстреливать Майдан. В день расстрела майдановцев из здания Кабмина вышла группа людей в черной форме и двинулась на Европейскую площадь.

Ранее начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк озвучил окончательное число погибших и раненых. По его словам, 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов и 13 правоохранителей, пострадало всего более 2000 человек.