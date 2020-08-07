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На канале "Украина 24" состоится премьера программы о местных выборах – "Україна обирає"

7 августа, 09:42

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

Будем узнавать обо всех политических изменениях и сложных процессах местных выборов вместе

9 августа на канале "Украина 24" состоится премьера программы о местных выборах – "Україна обирає". Тигран Мартиросян будет анализировать все события недели, которые произошли в ходе избирательной кампании. Новый проект будет выходить каждое воскресенье в 21:00 и продлится до подведения окончательных результатов голосования.

"Сделать выбор – важно. Но важнее – понимать, какой выбор ты делаешь. Специально для зрителей мы запускаем новую программу "Україна обирає". Тигран Мартиросян вместе с гостями в студии будет конструктивно, объективно и на детали разбирать каждую тему, касающуюся политического выбора украинцев на местных выборах. С каналом различных мнений "Украина 24" будем узнавать обо всех политических изменениях и сложных процессах местных выборов вместе", – рассказал главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

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"Україна обирає" – еженедельная итоговая программа, в которой Тигран Мартиросян сообщит и проанализирует главные новости недели, которые произошли в ходе избирательной кампании.

Зритель узнает самое важное —– об электоральных предпочтениях граждан, политических технологиях, программах партий, особенностях кандидатов и о возможных нарушениях правил ведения агитации. Тигран обещает рассказать все, кроме одного: за кого следует проголосовать. Этот выбор нашим зрителям необходимо сделать самостоятельно.

"Избирательная кампания в Украине фактически уже стартовала и все происходящее вокруг прямо или косвенно связано с предстоящими выборами. В рамках нового общенационального проекта мы наложим информационную матрицу на всю страну, чтобы вместе с нашим зрителем прожить эту непростую политическую осень, трезво оценить действия, программы, обещания политиков и уже в октябре сделать осмысленный выбор", – поделился Тигран Мартиросян.

Не пропустите премьеру итоговой программы "Україна обирає" 9 августа в 21:00. Будьте в курсе всех политических событий!

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избирательная кампания Юрий Сугак Украина 24 Тигран Мартиросян

Источник: Сегодня

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