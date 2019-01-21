Набрал вес и занимается спортом: Сенцов написал новые письма из тюрьмы

Украинец отправил вести из неволи в Украину, а также российскому правозащитнику

Фото из открытых источников.

Набрал вес и занимается спортом: Сенцов написал новые письма из тюрьмы //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d7/025/5c45d70258671.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d7/025/5c45d70258671.jpg 2019-01-21T16:32:00+02:00 Политика Украинец отправил вести из неволи в Украину, а также российскому правозащитнику

Украинский политзаключенный Олег Сенцов сообщил в письмах из неволи о своем состоянии и передал привет своим согражданам. Он рассказал, что даже набрал вес и активно пишет.

Так, письмо от украинца получила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Просит передать привет всем украинцам. Президенту Порошенко и министру Павлу Климкину. "Судя по тому, как их ругает российский телевизор, они делают все правильно!" – из письма. Олег не сдается. Олег считает очень важным то, что государство, наконец, занялась поддержкой кинопроизводства и книгоиздания. И называет очень важным все программы по поддержке инклюзивного образования", – написала политик в Facebook.

Она отметила, что в своем письме политзаключенный обещает порадовать украинцев своими новыми книгами, сценариями и фильмами.

В свою очередь российский правозащитник Николай Щур в Facebook также сообщил о письме от украинца, которое он также написал 17 января (как и для Геращенко).

"Олег Сенцов прислал письмо от 17 января. Пишет, что у него все хорошо: занимается спортом, набрал вес почти такой, какой был на воле, за последний месяц исписал три ручки. На новогодние праздники его, в отличие от Саши Кольченко, в ШИЗО не садили. Передает привет пленным украинским морякам и слова благодарности всем волонтерам, которые им помогают", – написал он.

Напомним, в своем предыдущем письме украинский режиссер поблагодарил активистов за посылку, которую ему вручили спустя месяц задержки – как раз накануне церемонии вручения премии им. Сахарова в Европарламенте, которую получила его сестра Наталья Каплан.

Отправленные ему фильмы, которые сперва забрали для проверки на цензуру, политзаключенному не передали, аргументировав это тем, что возможность просмотра кино доступна лишь осужденным на облегченных условиях содержания, а у Сенцова – общие.

Ранее его сестра Наталья Каплан выразила надежду, что победа Сенцова на премии им. Сахарова поможет его освобождению.

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