НАБУ завершило расследование по скандальному делу Гавриловой

По данным следствия, председатель Госаудитслужбы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о завершении досудебного расследования в отношении нее и открыли должностному лицу и ее защитникам доступ к материалам следствия, сообщает пресс-служба НАБУ.

После ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По данным следствия, председатель Госаудитслужбы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновник внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 года (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн).

Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Ранее в САП рассказали, что намерены делать с главой Госаудитслужбы Гавриловой.

Как сообщалось, 23 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении председателю Госаудитслужбы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на сумму почти 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

25 января Соломенский районный суд Киева удовлетворил частично ходатайство прокуроров САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для Гавриловой залог в 1 млн 816 грн.

29 января Соломенский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об отстранении Гавриловой от должности председателя Госаудитслужбы. В САП обжаловали это решение суда.