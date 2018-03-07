Наглый и грубый обман: Путин обвинил США в свержении Януковича

Российский лидер напомнил, как американцы просили повлиять на экс-гаранта, чтоб тот не применял армию против Майдана

Президент России Владимир Путин считает США причастными к отстранению экс-президента Украины Виктора Януковича от власти в феврале 2014 года во время событий на Майдане. Об этом он сказал в документальном фильме "Миропорядок 2018", который основан на нескольких интервью российского лидера.

"К нам обратились американские партнеры. Они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: "Хорошо", – рассказал Путин и добавил, что на следующий день после подписанного мирного соглашения с оппозицией Януковича свергли.

Российский лидер обвинил американцев "во лжи и подставе". Он считает, что это самый "вопиющий" случай обмана со стороны США.

"Я бы сказал так: что так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так чтобы сказали, что давайте сделаем так, а, на самом деле, все сделали по-другому и даже не соизволили как-то что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было. Ну, хоть бы позвонили, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали, знаете, есть такое понятие, как "эксцесс исполнителя" – что мы этого не хотели, но вот события так (развивались – ред.)", – сетует российский лидер и добавил, что вместо этого американцы продолжают поддерживать Киев.

Как рассказывал в суде по делу о госизмене Виктора Януковича экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, во время расстрела активистов Майдана в центре Киева находился спецназ РФ с российскими шевронами, переодетый в украинскую форму.

Напомним, ранее в ГПУ озвучили окончательное число погибших и раненых на Майдане. Во время противостояния на Майдане 19-22 февраля 2014 года погибли 78 активистов и 13 правоохранителей, пострадали всего более 2000 человек.