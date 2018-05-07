Нападение на Найема: Нацполиция отреагировала на угрозы в адрес нардепа

Полиция предоставила охрану народному депутату Украины от "Блока Петра Порошенко" Мустафе Найему, на которого было совершено нападение в центре Киева 30 апреля. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время открытия нового полицейского отделения в селе Чайки Киевской области.

Так, по просьбе журналистов, подтвердить информацию СМИ о том, что Найем попросил предоставить ему государственную охрану из-за угроз, Князев ответил: "В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа-Маси Найем обеспечен физической охраной работниками полиции на тот период, на который мы будем считать нужным".

Также сегодня Шевченковский районный суд города Киева заочно избрал Магомед-Амину Саитову, который подозревается в избиении Мустафы Найема, меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июля.

"7 мая на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении четвертого подозреваемого в совершении хулиганских действий в отношении народного депутата Украины Мустафы-Маси Найема – Саитова Магомед-Амина Абубакаровича, подозреваемого по ч.2 ст.296, ч.1 ст.122 УК Украины. По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственным судьей вынесено решение, которым подозреваемому Саитову Магомед-Амину Абубакаровичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", – говорится в сообщении.

Отмечается, что срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого установлен в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 56 дней, то есть до 1 июля.

После того, как Саитов будет доставлен из Азербайджана в Украину, следственный судья вновь будет рассматривать вопрос о применении к нему меры пресечения, но уже в присутствии подозреваемого в зале суда.

Напомним, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении трех мужчин – двух граждан РФ и одного гражданина Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову, племяннику председателя ВОО "Диаспора чеченского народа" Даниила Гончарова, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта до 30 июня 2018 года.

3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать места проживания в период с 23.00 до 06.00 до 30 июня.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата – сын Гончарова Магомед-Амин Саитов, который в день совершения нападения вылетел в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК, он объявлен в розыск.