"Народный фронт" призвал депутатов всех фракций встать на защиту Конституции

Народный фронт сделал жесткое заявление о досрочном роспуске Рады

Фото: Сегодня

"Народный фронт" призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады безотлагательно присоединиться к подписанию представления в Конституционный суд о соответствии указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

Депутаты фракции "Народный фронт" уже поставили свои подписи, сообщает пресс-служба политической силы.

"Мы твердо заявляем, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства – президентом Украины", – сказано в заявлении НФ.

"На этом фоне совершенно бессмысленными и беспочвенными выглядят примитивные объяснения, как будто речь идет о продолжении работы этого состава парламента на несколько месяцев. Нет! Или мы сегодня защитим Основной Закон Украины от циничной атаки, или его попрание будет порождать новые глобальные угрозы для государства", – считают "фронтовики".

В политической силе уверены, что это – экзамен для государственнических сил на способность защитить страну от правового беспредела и разрушения основ государственности.

"Сегодня незаконно распускают парламент – завтра сдадут часть территории Украины или позволят российским войскам находиться в Донецке или Луганске, как это в свое время сделал Янукович Харьковскими соглашениями, обеспечив плацдарм российской армии для оккупации Крыма. Защитим Украину!" – говорится в заявлении "Народного фронта".

Напомним, ранее "Народный фронт" назвал решение Зеленского о роспуске Рады политическим решением .

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