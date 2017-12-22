Армия НАТО должна захватить Калининград: в США рассказали о стратегии военного удара против России

Президент России Владимир Путин играет с НАТО в так называемые военные шахматы, расставляя свои силы на западных границах РФ. Следующим шагом Путина будет захват стран Балтии и Польши. Вторжение России – всего лишь вопрос времени. И тогда США будут вынуждены экстренно перебрасывать силы через Польшу, чтобы НАТО не проиграло. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Об этом пишет отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс на страницах National Review.

По его мнению, очевидно, что Путин стремится "воссоздать империю буферных государств в тщетной попытке удовлетворить культурную паранойю своей страны в отношении иностранных захватчиков". В любом случае, когда Путин сделает свой ход, членам альянса ответить будет непросто, рассуждает Хендрикс.

"После вторжения Путина в Прибалтику" американцам придется перевозить технику и войска в Европу через Атлантический океан. Польша стала бы идеальным местом для развертывания сил с учетом наличия глубоководного порта в Гданьске и близости к "прибалтийскому фронту. Но есть одна проблема — при текущей обстановке армия США не сможет добраться до Польши", – утверждает Хендрикс.

По его словам, после распада Советского Союза Россия сохранила "рудиментарный бастион" — Калининград, который отрезан от остальной части страны небольшим треугольником между Польшей и Литвой. На одной из военных баз в этом регионе Путин установил системы ограничения и воспрещения доступа и маневра, которые включают современные комплексы С-400 и "Искандер".

"Если НАТО и Соединенные Штаты собираются успешно отразить российское вторжение, они должны разработать план, чтобы лопнуть этот ограничивающий передвижение пузырь, сосредоточенный в Калининграде", — убежден отставной капитан.

Сохранение доступа к основным портам Прибалтики и Польши должно стать наиглавнейшей задачей НАТО в случае войны с Россией. Следовательно, при ударе по Калининграду альянсу нужно превосходство в огневой мощи, которое вынудит "путинские войска" расходовать ракеты быстрее, чем они смогут восполнить запасы, полагает Хендрикс.

Чтобы добиться этого, военный блок может использовать маленькие, но быстрые ракетные катера, дизель-электрические подводные лодки и штурмовики пятого поколения, "которые смогут уйти от С-400 и действовать внутри "путинского пузыря".

"Если Калининград удастся нейтрализовать, то союзные войска смогут начать стремительное перемещение оружия, людей и продовольствия в порт Гданьска, который является ключевым фактором для успеха НАТО", — уверен автор статьи.

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По его словам, в Гданьске находится "уникальный промышленный порт". Его многочисленные пирсы, заставленные кранами, позволят американским кораблям быстро разгрузиться и уплыть до того, как Калининград сможет пополнить боезапасы. Кроме того, польский город находится вблизи Прибалтийских республик, что позволит наземным войскам США немедленно заняться решением своих стратегических задач.

"Когда Путин придет, — а очевидно, что он собирается прийти, — союзникам будет необходимо стремительно ответить, чтобы не дать ему закрепить свои победы и поставить нас перед фактом. В Северной Европе Калининград и Гданьск — два ферзя на шахматной доске. НАТО должно быть готовым защищать своего ферзя и устранить ферзя Путина", — заключает Джерри Хендрикс.

Как уже сообщалось, Путин требует перевести экономику России на военные рельсы. Президент РФ считает это "одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства".

Кроме того, после учений "Запад-2017" Кремль не вывел войска из Беларуси. По мнению эксперта, российские войска на белорусской земле – "это продолжение угрожающих действий".