НАТО обновил статус Украины: когда ждать членства

Североатлантический альянс сделал шаг навстречу Украине, предоставив нам статус страны-"аспиранта". "Сегодня" разобралась, что означает это решение и ждать ли из-за этого обострения на Донбассе.

Статус и план

Еще до прошлой недели на официальном сайте Альянса утверждалось, что у нашей страны нет "формального стремления к членству в НАТО". Однако 9 марта там признали за нами желание присоединиться к организации и задним числом зафиксировали постановление ВР за июнь 2017-го о закреплении курса Украины в НАТО.

"На данный момент четыре страны задекларировали свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина", — отметили в Альянсе, назвав перечисленные государства странами-"аспирантами".

Кроме того, в НАТО добавили, что теперь настало время для углубленного диалога с этими странами. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко объяснил: статус "аспиранта" нигде в официальных документах организации не закреплен, но таким образом Альянс признал нашу страну одним из своих будущих членов. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это "повышение уровня амбиций Украины" и подчеркнул: теперь нужно дождаться Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ). Этот документ, напомним, должен содержать список конкретных шагов по реформированию военной сферы, экономики и даже политической системы страны. При этом ПДЧ разрабатывается отдельно под каждое государство (например, Македония получила его еще в 1999 году, но так и не выполнила его по сей день).

Пристайко добавил, что президент уже обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с письмом, в котором попросил предоставить Украине этот план. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита Альянса в июле. Кстати, по словам спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, Украина ПДЧ должна была получить еще в 2008-м, однако тогда против этого выступили Франция и Германия, опасавшиеся негативной реакции со стороны РФ. Волкер также добавил, что пока Украина не готова к членству в НАТО и нам "нужно сделать еще очень много работы".

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Референдум

По мнению политолога Тараса Березовца, предоставление нового статуса для Украины это ответ на последние действия РФ: "Это ответ США на "путинские игрища". Во время последнего выступления президент РФ Владимир Путин патетически воскликнул: "Мы призывали вас услышать нас. Так услышьте же теперь!". Приходится признать, что он своего добился. Его услышали, и самым болезненным для Кремля способом. Никто не делает столько для сближения Запада и Украины, как Путин". Но политолог Владимир Фесенко напоминает, что прошлогоднее постановление ВР о курсе Украины в НАТО не более, чем политическое заявление, и может быть легко отменено.

"Самый высокий уровень — закрепление этого вопроса в Конституции. И референдум по вступлению в НАТО будет необходим в том случае, если ВР примет это конституционное изменение — такова процедура. И думаю, что процесс этот может быть запущен или уже весной, или максимум не позже осени", — говорит он.

В свою очередь политэксперт Руслан Бортник считает, что, даже со статусом "аспиранта", Украине членство в Альянсе не грозит в ближайшие 10—15 лет.

"Вся проблема в том, что Россия будет продолжать давить, и Запад вряд ли согласится на вступление нашей страны в НАТО, — объясняет он. — Если же говорить о возможной эскалации на Донбассе, то я исключаю этот вариант. Это больше информационная эскалация — Россию это не раздразнит".

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Стандарты Альянса и Украина: подготовка, униформа и питание

На полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в феврале этого года, Пристайко отметил, что Вооруженные силы Украины полностью перейти на стандарты НАТО смогут уже к 2020 году. В Минобороны говорят, что к этому сроку армия должна внедрить 134 стандарта организации, из которых пока работают только 24. Однако на сегодняшний день в Соглашении о стандартизации насчитывается около 1300 стандартов, которые касаются индивидуальной подготовки солдат, формата используемых патронов, порядка формирования воинских частей и ведения боев. Кроме того, в прошлом году 25 воинских частей ВСУ перешли на систему питания по стандартам Альянса и еще 50 частей должны будут перейти на эту систему до конца 2018-го. А в систему вещевого обеспечения введены 17 стандартов НАТО, регулирующих требования к форме одежды и средствам индивидуальной защиты.