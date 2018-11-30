Не Днепровская: депутаты подали свой вариант нового названия Днепропетровской области

160 парламентариям не понравился вариант с Днепровской областью, который предложил президент Порошенко

Депутаты Верховной Рады Украины рассматривают возможность переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект №9310-1 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области)" был зарегистрирован 23 ноября 2018 года.

На данный момент он передан на рассмотрение пятью парламентскими комитетами: по вопросам бюджета, европейской интеграции, предотвращения и противодействия коррупции, правовой политики и правосудия, а также государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Авторы инициативы, а ими числятся 160 парламентариев, называют ее целью "логическое завершение процесса декоммунизации топонимов и названий административно-территориальных единиц Украины".

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Они утверждают, что именно такое переименование будет соответствовать украинской исторической традиции и органично свяжет современный этап государства с эпохой УНР и казацкой эпохой.

"Переименование Днепропетровской области на Сичеславскую должно способствовать возрождению украинской национальной идентичности и подчеркнет значение региона как современного форпоста украинской государственности, который сделал весомый вклад в отпор российской агрессии и сохранение территориальной целостности Украины", – говорится в пояснительной записке.

Напомним, что ранее на сайте Президента Украины появилась петиция с предложением переименовать эту область в Сичеславскую.

Кроме того, в апреле внефракционный народный депутат Андрей Денисенко сообщил, что собрал 150 подписей в пользу переименования этой области на Сичеславскую.