"Нет дефолту!" – депутаты призывают принять необходимые для сотрудничества с МВФ законы

"Нет – дефолту!", призывают украинские депутаты в соцсетях. И требуют от коллег принять закон об обороте сельскохозяйственных земель и так называемый "банковский" закон, чтобы финучреждения не возвращали прежним владельцам. Иначе, считают политики, страна может оказаться на грани экономической пропасти. "Сегодня" разбирались, грозит ли Украине дефолт и чего ей действительно стоит бояться.

В соцсетях – десятки сообщений с заголовком "Нет – дефолту!". Так депутаты просят своих коллег в сессионном зале поддержать два законопроекты.

На сегодня это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта, считают они. Речь идет о законопроектах – о рынке земли и невозможность возврата национализированных банков бывшим владельцам. Принять эти законы требует МВФ. Иначе, говорят, не видать Украине займа в 5,5 млрд долларов.

"К тому времени МВФ точно не подпишет новую программу", – считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Так, может, и не надо? – спрашивают скептики. Эксперты категоричны – без займа МВФ Украине будет непросто – мировой финансовый кризис и коронавирус забирают сотни миллионов из государственного бюджета и частных счетов.

"Без возможности перекредитоваться хотя бы деньгами МВФ, мы через несколько месяцев можем прийти действительно к ситуации общего технического дефолта уже перед внешними нашими обязательствами", – объясняет Андрей Новак.

А от последствий дефолта приходить придется долго. Стремительное падение ВВП, обесцененные деньги – едва ли не половина Аргентины оказалась за чертой бедности в 2001 году. 2015 года технический дефолт объявила Греция. Как не противились, а пришлось увеличить налоги и пенсионный возраст, и урезать пенсии. Венесуэлу дефолт накрыл в 2017 году. В результате – массовые протесты, нехватка продуктов. А когда закрылись предприятия, люди начали уезжать со страны. Дефолт был и в России – в 1998 году.

Чем же это состояние так опасно? Со странами, которые не отдают долгов, никто не хочет иметь дел. Ни на официальном уровне, ни на частном. Иностранные инвесторы закрывают свои предприятия. И тысячи людей остаются без работы.

"С нами никто не захочет дальше работать. Дефолт государства накладывает множество различных ограничений для бизнеса. Мы получим однозначно повышение курса доллара, будет высокая инфляция", – объясняет народный депутат Муса Магомедов. В тренде Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ: что известно

Украина уже переживала подобное, в 1990-х годах. Когда все были миллионерами, однако мало что могли себе позволить купить. Тогда были миллионы безработных и пик криминала, вспоминают эксперты.

"Плюс-минус ситуация будет приближаться к 1990-м годам, это коллапс финансовой системы, девальвация, инфляция. В 1990-е мы имели все последствия дефолта, но без дефолта", – говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

И это при том, что для дефолта никаких причин, уверяют в Нацбанке.

"Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариан дефолта для Украины", – заявил глава НБУ Яков Смолий.

В резервах НБУ, говорят, – 24 млрд долларов. Еще 2 млрд получат, когда "Нафтогаз" продаст валюту, которую получил от "Газпрома". А обязательств имеем около 3,5 млрд, говорят в НБУ. Если депутаты не изберут другого курса.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что, по словам президента, Украина договорилась об увеличении размера помощи до 8 млрд долларов.

Всего же от МВФ, Всемирного банка и других структур Украина получит 10 млрд долларов.

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