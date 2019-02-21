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Никаких переговоров с боевиками: Геращенко жестко ответила главарю "ДНР"

Сегодня, 13:27

Пушилин заявил о готовности диалога с Киевом, а Геращенко объяснила, с кем Украина будет говорить об освобождении Донбасса

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Никаких переговоров с боевиками: Геращенко жестко ответила главарю "ДНР" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e8a/e47/5c6e8ae47ff21.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e8a/e47/5c6e8ae47ff21.jpg Политика Пушилин заявил о готовности диалога с Киевом, а Геращенко объяснила, с кем Украина будет говорить об освобождении Донбасса

Киев не станет вести переговоры с боевиками т.н. "ЛНР" и "ДНР" по урегулированию ситуации на Донбассе. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что легитимизации марионеток Кремля – не будет. Так она прокомментировала сегодняшнее заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина о готовности к переговорам с Киевом.

"Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля – ​​не будет", – написала она в Facebook.

Геращенко напомнила, что "Минский формат" предполагает переговоры между Киевом, Москвой и ОБСЕ, а Россия является еще и участником конфликта и стороной Минских соглашений.

"В Минских соглашениях нет ни слова о "ЛНР/ДНР" и таких ничтожных аббревиатур. Там есть еще две "карляки" граждан Захарченко и Плотницкого (экс-главари "ДНР" и "ЛНР"), которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров (президент РФ Владимир) Путин. Но кто это? И где они? Одно упало, второе пропало (плохо, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля, и мы бы хотели видеть их в суде). Все так называемые "органы власти республик" – нелегитимны и не признаны даже в РФ. Поэтому и заявления их так называемых "представителей", какие бы фамилии не были у этих людей, – это лишь бред Кремля", – заявила политик.

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Она четко дала понять, что Киев будет обсуждать освобождение Донбасса только с Кремлем и при посредничестве международного сообщества.

Отметим, сегодня в СМИ появилась информация, что главарь боевиков Денис Пушилин выступил за продолжение переговоров в Минске по Донбассу, а также выразил готовность к прямому диалогу с Киевом.

Напомним, что Москва не раз пыталась привлечь Киев к переговорам с "ЛНР" и "ДНР" по урегулированию ситуации на Донбассе, хотя украинские власти категорически отказываются даже рассматривать такой вариант переговоров. Так, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не намерен вести переговоры с боевиками. По его словам, что именно такого развития событий – переговоров с боевиками – хочет Россия, чтобы показать, что в Украине гражданская война и российская сторона здесь не при чем.

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Тег переговоры, Донбасс, Геращенко, боевики, Пушилин

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