Никакой автомобиль не взрывался: Турчинов ответил на слухи о покушении на него

"Мечты недоеденных снегирей не осуществились", прокомментировал секретарь СНБО

Фото: turchynov.com.

Никакой автомобиль не взрывался: Турчинов ответил на слухи о покушении на него //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f7/de5/5c77f7de52ac1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f7/de5/5c77f7de52ac1.jpg 2019-02-28T17:10:00+02:00 Политика "Мечты недоеденных снегирей не осуществились", прокомментировал секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов опроверг слухи, что якобы на него было совершено покушение с подрывом автомобиля. Об этом говорится на его личном сайте.

Отмечается, что в последнее время в интернете начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Турчинова и подрыва его автомобиля.

В его пресс-службе заявили, что он работает в обычном режиме, а автомобиль, которым он пользуется, не взрывался и враги могут не радоваться.

В свою очередь сам Турчинов написал в Facebook: "Прочитал в интернете, что на меня покушались, а машину взорвали. Мечты недоеденных снегирей не осуществились. Я и мой автотранспорт невредимы".

Напомним, в 2016 году на жену Турчинова в институте напали с ножом. В итоге мужчину схватили. У задержанного извлекли комплект холодного оружия, а на допросе он вел себя нагло, угрожая Турчинову и руководству государства. Он также отказался объяснять мотивы своего поступка и в отношении него было открыто уголовное производство.

Позже в МВД раскрыли подробности нападения на жену Турчинова. Нападавшим оказался юрист из Донецка Владимир Оленцевич.

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