Новый допрос Савченко на полиграфе сорвался: стала известна причина

Вчера, 13:32

Нардеп считает, что в прошлый раз следователь "неправильно" задавал ей вопросы

Надежда Савченко. фото GETTY
Надежда Савченко. фото GETTY

Народный депутат Надежда Савченко не прошла проверку на полиграфе из-за недопуска ее защитника к допросу.

Об этом сообщил "Украинской правде" один из ее защитников Александр Шадрин.

По его словам, психофизиологическая экспертиза не состоялась, и Савченко увезли снова в СИЗО, а случилось это из-за того, что на допрос не пустили одного из адвокатов нардепа, который должен был задавать свои вопросы подозреваемой.

"Не был допущен защитник Александр Тананакин к подзащитной. Объяснили, что якобы не было разрешения следователя. Следователь в телефонном режиме объяснил, что он не возражает, но, тем не менее, не допустили. Кроме того, следователь хотел задавать свои вопросы – не те, которые просила Надежда в своем ходатайстве. Они провели одну экспертизу по своим вопросам. Она подала ходатайство, чтобы провели экспертизу по ее вопросам. У нас состязательный процесс", – сказал Шадрин.

Адвокат отметил, что Савченко хотела ответить на вопросы, которые ей задавал следователь, однако в другой формулировке, и объяснила, в чем проблема.

"Следователь там где-то некорректно формулировал вопросы. Например, она же, как военное лицо, по роду службы сталкивалась с оружием. Поэтому, понятно, что у нее будет реакция на слово "оружие". Они реакции на эти вопросы толкуют именно как на причастность к каким-то уголовным преступлениям. Чтобы не было таких искаженных результатов, Надежда и сформулировала эти вопросы более корректно", – пояснил он.

Шадрин подчеркнул, что теперь ждут письменные ответы от стороны обвинения по сегодняшнему срыву допроса, и добавил, что Савченко продолжает голодовку, которую возобновила с 13 июля.

Напомним, Савченко еще в апреле прошла экспертизу на вменяемость. Судмедэксперты пытались выяснить, отдавала ли нардеп себе отчет в действиях, которые ей инкриминируются, в частности подготовка к осуществлению терактов в Киеве.

И только в начале июня стали известны ее результаты на "детекторе лжи". Экспертиза на полиграфе подтвердила, что Савченко действительно готовила теракты в Киеве и покушения на первых лиц государства и депутатов.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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