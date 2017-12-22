Обстрелы и демарш в СЦКК: Климкин объяснил, чего добивается РФ на Донбассе

Действия России на Донбассе, которые привели к эскалации на фронте, говорят о том, что Кремль не настроен на мирное урегулирование конфликта, а пытается сохранить там свою колонию. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Канады Христей Фриланд в Киеве.

Он считает, что Россия специально обострила ситуацию на и пытается заставить мир говорить с ее "кулаками" на Донбассе.

"Это увеличение количества обстрелов, по данным СММ ОБСЕ, только на Донецком направлении за последнюю неделю произошло 6 тыс. обстрелов. Это выход России из СЦКК. Это очень много того, что она делает в Минске. И логика очень простая – заставить всех остальных говорить со своими куклами на территории оккупированного Донбасса, и заставить перевернуть с ног на голову весь смысл, что нам делать. А смысл очень прост – Россия должна уйти из Донбасса и запустить туда международный компонент. А этот международный компонент должен заботиться о безопасности и обо всем, что должно быть дальше. А сохранять российскую колонию не получится, поскольку российская колония не войдет в Украину, как мы ее понимаем – европейскую и демократическую Украину", – сказал Климкин.

Напомним, недавно разгорелся скандал с выходом России из СЦКК. Российские офицеры покинули Совместный Центр координации и контроля по прекращению огня, заявив, что якобы их не устраивает биометрический контроль Украины, который заработает для россиян с января.

Как утверждают политики и эксперты, обстрел из "Градов" поселка Новолуганское на Донбассе, в результате чего боле ста домой пострадали, связан именно с демаршем россиян из СЦКК.