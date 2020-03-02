Операция НАТО в Афганистане: Пристайко сделал заявление об участии украинцев

Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, комментируя достижение соглашения между США и Талибаном о начале установления мира в Афганистане.

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане, участвуя в операции НАТО "Решительная поддержка" до тех пор, пока будет потребность в помощи афганскому народу", – написал он.

"В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт", – добавил министр.

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Напомним, 29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года.

Американский президент Дональд Трамп уже заявил, что США немедленно начнут сокращать свое военное присутствие в Афганистане.

Напомним, в Афганистане разбился самолет американских военных.

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