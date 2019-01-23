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Переговоры о безвизе с еще одной страной вышли на финишную прямую

Сегодня, 03:26

Стороны обсудили будущее соглашение о безвизовом режиме

Фото: МИД Украины
Переговоры о безвизе с еще одной страной вышли на финишную прямую //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7c2/9c3/5c47c29c3edc4.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7c2/9c3/5c47c29c3edc4.jpg Политика Стороны обсудили будущее соглашение о безвизовом режиме

Заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел политические консультации с секретарем МИД Республики Македония Виктором Димовским при участии македонских экспертов.

"В ходе переговоров стороны определили ключевые направления дальнейшего развития двустороннего политического диалога, торгово-экономического и регионального сотрудничества, развития договорно-правовой базы, противостояние российским гибридным угрозам, в том числе в контексте ситуации безопасности в регионе Западных Балкан, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украина. В частности, достигнута договоренность о подготовке очередного заседания экономической комиссии, финализации Соглашения о безвизовом режиме поездок граждан и налаживание сотрудничества между городами и регионами двух стран, прежде всего, Киевом и Скопье", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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По результатам встречи участники договорились о дальнейшем обмене практическим опытом на экспертном уровне и подписали План консультаций между МИД Украины и Республики Македония на 2019-2020 годы.

Ранее также стало известно, что безвизом с ЕС воспользовались два миллиона украинцев. Кроме того, более чем за год безвиза с Евросоюзом украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов.

Также сообщалось, что сейчас обсуждается вопрос введения безвизового режима между Украиной и Кореей.

Македония, безвизовый режим, МИД Украины, безвиз

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