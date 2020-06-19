Петиция шахтеров к президенту об отставке Геруса набрала более 21 тыс. голосов

В мае шахтерские коллективы разместили на сайте президента петицию с требованием отправить в отставку главу энергетического комитета ВР, народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Геруса. Сегодня петиция набрала 21075 голосов, сообщает УНН. Тысячу голосов петиция набрала всего за два дня.

Реклама

"Шахтеры Украины обращаются к Вам за помощью. Мы верой и правдой долгие годы работали для нашей страны, добывали уголь, жертвовали жизнью, чтобы в нашем государстве было светло и тепло. Шахтерский труд очень тяжелый, но мы всегда готовы добывать уголь для Украины.

Но сейчас нам нужна Ваша помощь. В области катастрофа. Шахтерский труд и вся наша энергетическая отрасль уже не просто в опасности, она гибнет. Наши предприятия в простое и непонятно, когда выйдем из него. Наш уголь добывается нашим потом и кровью, но сейчас он никому не нужен. Угля столько, что остается его только "есть". Тысячи людей без работы и практически без средств к существованию", – отмечают шахтеры в петиции.

В своих бедах они обвиняют главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который, несмотря на профицит угля, пролоббировал импорт электроэнергии в Украину из РФ.

"Целых полгода все закрывали глаза на то, что творит Герус, пока все не рухнуло практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии. Денег не будет у шахтеров – в шахтерских городах жизнь остановится. В магазинах никто покупать ничего не будет, города просто умрут", – отмечают шахтеры.

Реклама

Петицию подписали шахтеры ГП "Селидовуголь", ОП "Шахта "Котляревская", ОП "Шахта "1-3 Новогродовская", ОП "Шахта Украина", ОП "Шахта Кураховская".

Напомним, Минэнерго инициировало приостановление импорта электроэнергии из РФ – соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР.

Также Минэнерго хочет определить приоритет по потреблению украинского угля вместо импортного резервного газа, для стабилизации социально-экономического напряжения шахтеров.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама