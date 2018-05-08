По стопам СССР: Волкер намекнул на любопытный вариант возвращения Крыма

Возвращение оккупированного Крыма может случиться по сценарию деоккупации стран Балтии и освобождения от Советского Союза.

Такое мнение высказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает "Укринформ".

По его словам, Москва может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость трем балтийским государствам – Эстонии, Литве и Латвии.

"Они (россияне . – Ред.) будут говорить одни вещи (о перспективах возвращения Крыма. – Ред.), мы – другие, но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", – заметил Волкер.

Американский дипломат отметил, что хоть проблема Крыма и сложная, но он считает правильным вариант политики непризнания оккупации территорий, что помогло, в конечном счете, освободить балтийские страны.

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Также Волкер четко дал понять, что России не стоит рассчитывать на послабление санкционного давления, пока полуостров не будет освобожден.

"Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью – это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим", – подчеркнул он.

Как недавно рассказывал экс-посол Украины в Хорватии (2010-2017) и в Боснии и Герцеговине (2011-2017) Александр Левченко, если с РФ договориться о возвращении Крыма – вопрос Донбасса решится автоматически. Он считает, что для Путина полуостров важнее, чем восток Украины.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.