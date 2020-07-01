Полиция разгоняет шахтеров возле Офиса президента, есть пострадавшие, – Волынец

Сам Волынец тоже получил незначительные травмы во время силовых действий полиции

Представители МВД начали силовые действия против шахтеров государственных и частных шахт, проводящих протестную акцию под Офисом президента Украины, сообщает РБК-Украина.

Реклама

Об этом свидетельствует видео, которое выложил лидер протестующих Михаил Волынец.

"Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров – палатки. Препятствуют установлению палаток под АП", – написал Волынец.

В тренде Суд оправдал троих подозреваемых в нападении на экс-нардепа Найема

На видео и фото, что выложил Волынец, происходит оттеснение митингующих полицией и автомобилями МВД. Кроме того, сам Волынец получил незначительные травмы во время силовых действий полиции.

Напомним, с 30 июня шахтеры из разных регионов начали бессрочные акции в Киеве. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности, Андрея Геруса, и возврата долгов государственного "Центрэнерго", которое является подконтрольным Игорю Коломойскому.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама