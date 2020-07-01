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Полиция разгоняет шахтеров возле Офиса президента, есть пострадавшие, – Волынец

1 июля, 15:22

Сам Волынец тоже получил незначительные травмы во время силовых действий полиции

Представители МВД начали силовые действия против шахтеров государственных и частных шахт, проводящих протестную акцию под Офисом президента Украины, сообщает РБК-Украина.

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Об этом свидетельствует видео, которое выложил лидер протестующих Михаил Волынец.

"Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров – палатки. Препятствуют установлению палаток под АП", – написал Волынец.

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На видео и фото, что выложил Волынец, происходит оттеснение митингующих полицией и автомобилями МВД. Кроме того, сам Волынец получил незначительные травмы во время силовых действий полиции.

Напомним, с 30 июня шахтеры из разных регионов начали бессрочные акции в Киеве. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности, Андрея Геруса, и возврата долгов государственного "Центрэнерго", которое является подконтрольным Игорю Коломойскому.

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энергетика шахтеры акция протеста Волынец Офис президента

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